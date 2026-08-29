OPASNA ZARAZA OTKRIVENA U HRVATSKOJ: Na 5 lokacija pronađene uginule životinje

VIRUS Zapadnog Nila potvrđen je u Zagrebu nakon što je otkriven kod uginulih vrana na pet lokacija, prenose danas hrvatski mediji.

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Stručnjaci su upozorili da je neophodan pojačani nadzor nakon nalaza na više lokacija, navodeći da je prenošenje virusa moguće isključivo ubodom komaraca, preneo je Jutarnji list.

Povodom pojave virusa groznice Zapadnog Nila u Zagrebu oglasilo se i hrvatsko Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

- Hrvatski veterinarski institut potvrdio je prisustvo virusa groznice Zapadnog Nila kod uginulih vrana na području Grada Zagreba - navodi se u saopštenju i dodaje da je prvi slučaj potvrđen 27. avgusta, kada je virus utvrđen kod uginule vrane koja je pronađena na području Zapruđa.

Dan kasnije, 28. avgusta, laboratorijskim nalazima virus je ponovo potvrđen kod još četiri vrane, pronađene na lokacijama Kvaternikov trg, Park Bartola Kašića, Savica i Dubrava.

Virus groznice Zapadnog Nila prenosi se isključivo ubodom zaraženih komaraca, navode stručnjaci.

Najznačajniji prenosnici su komarci iz roda kuleks, koji su prisutni na području cele Hrvatske.

Komarci virus najčešće prenose između ptica, a sporadično mogu da ga prenesu i na ljude, kao i na konje.

Virus se ne prenosi s čoveka, ili konja na drugu osobu ili životinju.

Kako su upozorile hrvatske nadležne službe, građani koji primete dve ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji treba o tome da obaveste najbližu ovlašćenu veterinarsku organizaciju.

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