HOĆE LI VOLODIMIR BITI IZRZUČEN NEMAČKOJ: Tužilaštvo čeka odluku suda u Puli

UKRAJINSKI državljanin Vladimir Z.(Volodimir Žuravljov) koji je uhapšen u Puli nakon što su za njim nemačke vlasti raspisale evropski nalog za hapšenje zbog sumnje da je učestvovao u napadu na „Severni tok“, doveden je danas na saslušanje u Županijsko državno tužilaštvo, koje je sudiji istrage predložio ekstradicioni pritvor.

Foto: Printskrin/Jutjub/Kanal MUP-a RH i policije

O zahtevu tužilaštva za određivanjem ekstradicionog pritvora, odnosno istražnog zatvora u ekstradicionom postupku. Sud bi o zahtevu trebalo da odluči u toku dana.

Istarska policija saopštila je da je osumnjičeni 46-godišnji ukrajinski državljanin uhapšen juče u turističkom objektu na području Pule.

"Evropski nalog za hapšenje raspisao je Savezni sud pravde u Karlsrueu radi vođenja krivičnog postupka, navela je u četvrtak istarska policija i dodala da je po završetku policijskog postupanja dalje postupanje preuzelo nadležno državno tužilaštvo, prenose hrvatski mediji.

sputnikportal.rs

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