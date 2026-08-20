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HOĆE LI VOLODIMIR BITI IZRZUČEN NEMAČKOJ: Tužilaštvo čeka odluku suda u Puli

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 08. 2026. u 16:54

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UKRAJINSKI državljanin Vladimir Z.(Volodimir Žuravljov) koji je uhapšen u Puli nakon što su za njim nemačke vlasti raspisale evropski nalog za hapšenje zbog sumnje da je učestvovao u napadu na „Severni tok“, doveden je danas na saslušanje u Županijsko državno tužilaštvo, koje je sudiji istrage predložio ekstradicioni pritvor.

ХОЋЕ ЛИ ВОЛОДИМИР БИТИ ИЗРЗУЧЕН НЕМАЧКОЈ: Тужилаштво чека одлуку суда у Пули

Foto: Printskrin/Jutjub/Kanal MUP-a RH i policije

O zahtevu tužilaštva za određivanjem ekstradicionog pritvora, odnosno istražnog zatvora u ekstradicionom postupku. Sud bi o zahtevu trebalo da odluči u toku dana.

Istarska policija saopštila je da je osumnjičeni 46-godišnji ukrajinski državljanin uhapšen juče u turističkom objektu na području Pule.

"Evropski nalog za hapšenje raspisao je Savezni sud pravde u Karlsrueu radi vođenja krivičnog postupka, navela je u četvrtak istarska policija i dodala da je po završetku policijskog postupanja dalje postupanje preuzelo nadležno državno tužilaštvo, prenose hrvatski mediji.

sputnikportal.rs

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