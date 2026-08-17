DRŽAVLJANI SRBIJE PRETUČENI METALNOM ŠIPKOM U SREBRENICI: O svemu se oglasila policija, poznato i ko je uhapšen
POLICIJA u Srebrenici uhapsila je V. J. iz Srbije zbog sumnje da je metalnom šipkom naneo teške telesne povrede dvojici muškaraca, V. B. i S. B., takođe iz Srbije.
Povređeni su nakon ukazane lekarske pomoći upućeni na dalje lečenje u zdravstvenu ustanovu u Užicu.
Kako se navodi, službenici Staničnog odeljenja policije Skelani 16. avgusta 2026. godine lišili su slobode V.J. iz Republike Srbije zbog sumnje da je počinio krivično delo teška telesna povreda.
V.J. se sumnjiči da je istog dana oko 18 časova, na području opštine Srebrenica, metalnom šipkom naneo teške telesne povrede V. B. i S. B., iz Republike Srbije.
Zbog zadobijenih povreda, oštećeni su se radi ukazivanja lekarske pomoći javili u nadležnu zdravstvenu ustanovu, odakle su na dalje lečenje upućeni u zdravstvenu ustanovu u Užicu.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio dostavljanje izveštaja o počinjenom krivičnom delu protiv osumnjičenog.
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