POŽAR PLANUO NA GRANICI SRBIJE I HRVATSKE! Vatra zahvatila obe strane, vatrogasci se bore sa poslednjim plamenovima
NA graničnom području između Hrvatske i Srbije kod Iloka danas je u popodnevnim satima izbio požar, koji je zahvatio prostor sa obe strane granice, i koji je brzom intervncijom vatrogasaca gotovo ugašen, saopštio je komandir vatrogasne jedinice u Iloku Dario Bošnjak.
Požar su prijavili policajci iz stanice hrvatske granične policije Ilok, prenosi Hina. - Gorelo je sa obe strane granice i za sada ne znamo gde je požar izbio. Verujem da će se to utvrditi tokom uvida. Ono što mogu reći je da je požar najvećim delom ugašen i da trenutno gasimo zadnje plamenove - rekao je Bošnjak.
Kako je saopšteno, požar je zahvatio mladu šumu, nisko rastinje, suvo granje kao i granje koje je ostalo nakon velikog nevremena 2023. godine. Bošnjak je rekao da će na licu mesta celu noć dežurati vatrogasci, "kako ne bi došlo do razvijanja nekog novog požara".
(Tanjug)
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