Region

POŽAR PLANUO NA GRANICI SRBIJE I HRVATSKE! Vatra zahvatila obe strane, vatrogasci se bore sa poslednjim plamenovima

В.Н.

16. 08. 2026. u 22:50

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NA graničnom području između Hrvatske i Srbije kod Iloka danas je u popodnevnim satima izbio požar, koji je zahvatio prostor sa obe strane granice, i koji je brzom intervncijom vatrogasaca gotovo ugašen, saopštio je komandir vatrogasne jedinice u Iloku Dario Bošnjak.

ПОЖАР ПЛАНУО НА ГРАНИЦИ СРБИЈЕ И ХРВАТСКЕ! Ватра захватила обе стране, ватрогасци се боре са последњим пламеновима

foto DVD Silbaš

Požar su prijavili policajci iz stanice hrvatske granične policije Ilok, prenosi Hina. - Gorelo je sa obe strane granice i za sada ne znamo gde je požar izbio. Verujem da će se to utvrditi tokom uvida. Ono što mogu reći je da je požar najvećim delom ugašen i da trenutno gasimo zadnje plamenove - rekao je Bošnjak.

Kako je saopšteno, požar je zahvatio mladu šumu, nisko rastinje, suvo granje kao i granje koje je ostalo nakon velikog nevremena 2023. godine. Bošnjak je rekao da će na licu mesta celu noć dežurati vatrogasci, "kako ne bi došlo do razvijanja nekog novog požara".

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica