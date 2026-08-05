SVAĐA OKO SMEĆA KOD BANA JELAČIĆA: Odlaganje otpada na centralnom zagrebačkom trgu predmet političkog obračuna između vladajuće HDZ i Možemo

PODZEMNA i nadzemna spremišta za smeće, postavljena na glavnom zagrebačkom trgu, izazvala su oštar sukob između HDZ i stranke Možemo.

Foto: J. Kerbler

Ne zna se kako je nekome iz Možemo palo na pamet da kante za smeće postavi na centralnom trgu bana Jelačića, ali vladajući su jedva dočekali da krenu sa kanonadom optužbi "na sektu" koja vodi prestonicu Hrvatske.

Možemo je spremno dočekao politički "fajt" u trenutku kada im raste rejting. Objavili su slike sa smećem na glavnom trgu u vreme bivšeg gradonačelnika Milana Bandića, koji je sarađivao sa HDZ, uz komentar: "Ovako je izgledao Kantograd dok su oni haračili sa Bandićem", dodajući da je "HDZ poslednji koji može da deli lekcije".

Tako su spremišta za smeće, nedaleko od spomenika bana Jelačića, korišćena za politički obračun koji sledi na jesen između desnice i levice. HDZ sve više vidi pravog protivnika u stranci Možemo, a ne u SDP. I poslednja anketa pokazuje da po popularnosti Možemo dostiže SDP, koji je bez programa.

Stubići zbunjujuće prepreke Zagrepčani su ogorčeni i na novi "specijalitet" gradske vlasti koja je postavila brojne stubiće da se ne može voziti po tramvajskim prugama. To je stvorilo veće gužve, a nastradao je i premijerov automobil, kada se vozač zbunio i nije znao kuda može da prođe.

Oseća to premijer i predsednik HDZ Andrej Plenković, pa više ne komentariše SDP, već su njegove oštrice usmerene prema Možemo.

Foto: Fejsbuk

- Gradonačelnik Tomislav Tomašević je u srcu Zagreba, simbolu hrvatske istorije, ostavio svoj istorijski pečat, spremnike za smeće. Tu pozornicu nacionalne istorije ova otuđena gradska vlast sada pretvara u reciklažno dvorište - kaže Ivan Matijević, čelnik HDZ zagrebačke organizacije. HDZ je, inače, stalo da "dobije" Zagreb, koji je kontrolisao kratko, još kada je na vlasti bio Franjo Tuđman.