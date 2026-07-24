AVIONI NE USPEVAJU DA SLETE NA AERODROM U HRVATSKOJ: Gotovo svi letovi su preusmereni ili otkazani

VELIKI broj aviona tokom prepodneva nije uspeo da sleti na Aerodrom "Ruđer Bošković" u Čilipima kod Dubrovnika. Gotovo svi letovi ka ovom aerodromu tokom prepodneva morali su da budu preusmereni ili otkazani.

Foto: George Mdivanian / Panthermedia / Profimedia

Do 10 časova uspela su da slete samo tri aviona, iz Osla, Helsinkija i Brisela, dok su svi ostali bezuspešno pokušavali da slete, nakon čega su preusmereni na aerodrome u susednim zemljama.

Razlog za ozbiljne poremećaje u vazdušnom saobraćaju jeste jaka bura, čiji snažni udari onemogućavaju pilotima bezbedno sletanje.

"Tačno je, vetar nam od jutros stvara velike probleme. Zbog jakih udara bure avioni jednostavno ne uspevaju da slete. Svi uglavnom pokušaju, ali kada ne uspeju, preusmeravaju se na aerodrome u Italiji, Crnoj Gori, Srbiji...", rekla je Marina Ruso, portparolka Aerodroma "Ruđer Bošković".

Prema prognozama, vetar bi tokom dana trebalo da oslabi, pa se na aerodromu nadaju da će vazdušni saobraćaj biti normalizovan u popodnevnim satima.

(B92)