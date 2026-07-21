POSLE ZLOČINA POBEGAO, PRONAĐEN TOKOM NOĆI: Uhapšen Amir Uzunović zbog sumnje da je ubio suprugu Zijadu
SLOVENAČKA policija uhapsila je 39-godišnjeg Amira Uzunovića, državljanina Bosne i Hercegovine, koji se sumnjiči da je u Vuhredu nožem ubio svoju 36-godišnju suprugu Zijadu. Nakon zločina pobegao je, a uhapšen je nedaleko od mesta ubistva.
Za njim je tokom celog dana tragalo više od 30 policajaca uz pomoć helikoptera, dronova i konjičkih jedinica, a o potrazi su bile obaveštene i nadležne službe u Hrvatskoj i Austriji.
Prema navodima slovenačke policije, Uzunović se sumnjiči da je nožem usmrtio svoju 36-godišnju suprugu Zijadu u stanu u centru Vuhreda.
Zločin je otkriven u noći između nedelje i ponedeljka, kada je lekar obavestio policiju.
Prema pisanju lokalnih medija, njihov maloletni sin, star oko 12 godina, zatekao je telo majke po povratku kući. Nakon toga pozvao je amidžu, koji ga je odveo u Dom zdravlja, a potom ga je preuzeo Centar za socijalni rad.
Motiv ubistva za sada nije poznat. Policija je saopštila da je osumnjičeni u poslednje vreme pokazivao znakove psihičke nestabilnosti, ali će sve okolnosti zločina biti utvrđene istragom.
Prema ranijim informacijama, Amir i Zijada Uzunović poreklom su iz okoline Kaknja u Bosni i Hercegovini, a u Sloveniji su živeli i radili više godina. U braku su bili oko 15 godina.
(Avaz)
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