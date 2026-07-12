OLUJA NAPRAVILA KRŠ I LOM U REGIONU: Padao led veličine jajeta, vozači se sakrivali ispod nadvožnjaka (FOTO/VIDEO)

GRAD Tržič na severozapadu Slovenije je u subotu kasno popodne pogodila jaka oluja sa gradom, koji je, sudeći po fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, bio veličine pesnice, preneli su danas slovenački mediji.

Foto: Printskrin 24ur.com/Fejsbuk/ GP Maljevac

Olujne ćelije prvo su pogodile istok zemlje, a zatim su se proširile na druga područja.

U pojedinim mestima nevreme je prouzrokovalo probleme, a stanovnici su na širem području Dramelja prijavili grad veličine oraha zbog čega su se neki vozači koji su se u trenutku oluje našli na štajerskom auto-putu zaustavili ispod nadvožnjaka kod raskrsnice, pa čak i u tunelima, iako je to zabranjeno, prenosi portal 24ur.

Obilne padavine pogodile su Arsu, a olujno nevreme je prošlo kroz Gorenjsku i Vipavsku dolinu.

Nevreme je bilo i u Savinjskoj, a u Nanosu je prijavljen jak pljusak, saopštila je slovenačka meteorološka služba.

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