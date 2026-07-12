OLUJA NAPRAVILA KRŠ I LOM U REGIONU: Padao led veličine jajeta, vozači se sakrivali ispod nadvožnjaka (FOTO/VIDEO)
GRAD Tržič na severozapadu Slovenije je u subotu kasno popodne pogodila jaka oluja sa gradom, koji je, sudeći po fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, bio veličine pesnice, preneli su danas slovenački mediji.
Olujne ćelije prvo su pogodile istok zemlje, a zatim su se proširile na druga područja.
U pojedinim mestima nevreme je prouzrokovalo probleme, a stanovnici su na širem području Dramelja prijavili grad veličine oraha zbog čega su se neki vozači koji su se u trenutku oluje našli na štajerskom auto-putu zaustavili ispod nadvožnjaka kod raskrsnice, pa čak i u tunelima, iako je to zabranjeno, prenosi portal 24ur.
Obilne padavine pogodile su Arsu, a olujno nevreme je prošlo kroz Gorenjsku i Vipavsku dolinu.
Nevreme je bilo i u Savinjskoj, a u Nanosu je prijavljen jak pljusak, saopštila je slovenačka meteorološka služba.
BONUS VIDEO: SNAŽAN PLjUSAK U BEOGRADU: Kiša lije "kao iz kabla"
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
POSLE NEVREMENA PRETI NOVA OPASNOST: MUP upozorio sve vozače
02. 07. 2026. u 10:21
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"SUPRUGA GA DRŽALA 5 MINUTA ZA NOGE DA NE BI ISPAO" Novi detalji drame državljanina Srbije na letu Rajanera
DRAMATIČNE trenutke doživeli su u petak ujutru putnici na letu kompanije Rajaner sa aerodroma „Makedonija“ u Solunu za Minhen, kada je pukao prozor, a vazdušna struja povukla jednog putnika napolje. On je u poslednjem trenutku spasen zahvaljujući supruzi, koja je sedela pored njega i zadržala ga, piše Prototema.
10. 07. 2026. u 12:18
ZAŠTO JE DUBRAVKA MIJATOVIĆ ZAISTA NAPUSTILA SERIJU "SREĆNI LjUDI"? "Morala sam da pobegnem..."
DUBRAVKA Mijatović napustila je seriju 'Srećni ljudi' iz ličnih razloga, a ne zbog honorara.
10. 07. 2026. u 15:07
Komentari (0)