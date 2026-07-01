VETAR NOSI SVED PRED SOBOM, ULICE POD VODOM, IMA MRTVIH: Stravično nevreme napravilo haos u komšiluku, snimci jezivi (VIDEO)

NAJMANjE jedna osoba poginula je danas u jakoj oluji koja je pogodila glavni grad Rumunije, Bukurešt, kao i 20 okruga u toj zemlji, saopštili su zvaničnici službi za hitne slučajeve.

Foto: Printskrin/Iks/stiripesurse_ro/romanya_haber

Rekli su da je jedna osoba poginula kada je na automobil palo drvo.

Zvaničnici su naveli da su u nevremenu oštećene desetine kuća i vozila u 60 gradova i sela, kao i da je samo u Bukureštu prijavljeno gotovo 2.000 poziva za pomoć, preneo je portal Digi24.

Noapte de coșmar în România, cea mai gravă situație fiind în București: Furtunile au dărâmat mii de copaci copaci, peste 450 de mașini avariate și zeci de case au fost inundatehttps://t.co/dczLY3HGtj pic.twitter.com/3fjJl8ZVF0 — stiripesurse.ro (@stiripesurse_ro) July 1, 2026

Zvaničnici su rekli da su policija i vatrogasci raspoređeni u nekoliko okruga i da su angažovani u evakuaciji stanovništva iz poplavljenih kuca, kao i u čišćenju nanosa.

Istakli su da je poplavljeno nekoliko metro stanica u Bukureštu.

⛈️Bükreş ve Ilfov bölgesini aniden bastıran şiddetli fırtına, dolu ve yağış vurdu: 1 ölü!



☔️Ilfov'da seyir halindeki bir otomobilin üzerine ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Fırtınada 144 ağaç devrilirken, 26 araç hasar gördü.



🌩️Fırtınada çok sayıda çatı… pic.twitter.com/6PYQiCr8wv — Romanya Haber (@romanya_haber) June 30, 2026

Oluji je prethodio toplotni talas sa temperaturama iznad 40 stepeni Celzijusovih u pojedinim delovima Rumunije u ponedeljak i utorak.

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