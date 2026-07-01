VETAR NOSI SVED PRED SOBOM, ULICE POD VODOM, IMA MRTVIH: Stravično nevreme napravilo haos u komšiluku, snimci jezivi (VIDEO)

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NAJMANjE jedna osoba poginula je danas u jakoj oluji koja je pogodila glavni grad Rumunije, Bukurešt, kao i 20 okruga u toj zemlji, saopštili su zvaničnici službi za hitne slučajeve.
Rekli su da je jedna osoba poginula kada je na automobil palo drvo.
Zvaničnici su naveli da su u nevremenu oštećene desetine kuća i vozila u 60 gradova i sela, kao i da je samo u Bukureštu prijavljeno gotovo 2.000 poziva za pomoć, preneo je portal Digi24.
Zvaničnici su rekli da su policija i vatrogasci raspoređeni u nekoliko okruga i da su angažovani u evakuaciji stanovništva iz poplavljenih kuca, kao i u čišćenju nanosa.
Istakli su da je poplavljeno nekoliko metro stanica u Bukureštu.
Oluji je prethodio toplotni talas sa temperaturama iznad 40 stepeni Celzijusovih u pojedinim delovima Rumunije u ponedeljak i utorak.
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