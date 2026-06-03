PLENKOVIĆ I PENAVA U KLINČU: Aktuelna koalicija najveće hrvatske stranke i krajnje desne opcije u ozbiljnoj krizi
KOALICIJA najveće hrvatske političke stranke HDZ i krajnje desnog Domovinskog pokreta u krizi je i nije nemoguće da će premijer Andrej Plenković presložiti većinu u parlamentu.
Nategnuti odnosi između koalicionih partnera posebno se osećaju poslednjih dana kada je Ivan Penava, šef Domovinskog pokreta izneo predlog da se u BiH ponovo oživi Herceg Bosna, što je u HDZ dočekano kao iznenađenje. Pre svega što se partneri iz Domovinskog pokreta nisu sa čelnicima HDZ o tome konsultovali, a neki iz te stranke koji su sada i ministri nisu uopšte znali da se nešto tako sprema.
Nedavno je Penava imao pritužbe na HDZ kad se obeležavala godišnjica Blajburga, a nervoza se oseća od trenutka kada su HDZ počeli pristupati poslanici iz drugih stranaka i tako pojačali saborsku većinu. To je Domovinski pokret shvatio kao pokušaj HDZ da stvori novu većinu što je verovatno i tačno, a onda bi se stranka na vlasti mogla odreći Domovinskog pokreta.
Ili bar onog dela koji je ekstremno desni i nanosi štetu HDZ i time smanjuje šanse pred izbore koji su doduše tek za dve godine, ali se za njih svi već spremaju. Istovremeno, Domovinski pokret izgubio je popularnost i među desničarima pa ankete pokazuju da ne bi ušli ni u Sabor da su sada izbori.
Premijer se ozbiljno naljutio
BIVŠA hrvatska premijerka Jadranka Kosor kaže da svi govore da su odnosi u koaliciji idilični, ali vidi se da je Andrej Plenković izrazito ljut. Podseća da je Domovinski pokret izgradio popularnost blateći Plenkovića. - On je dobro znao koga uzima u politički brak, ćutao je kada su se hvalili da su isterali Srbe iz vlade.
- Sada je krajnje vreme da se potegne hrvatsko pitanje u BiH - tvrdi Penava, a Plenković odgovara da je baš za vreme ove vlade napravljen veliki korak napred da se obezbede prava hrvatskog naroda u susednoj državi. Domovinski pokret predlaže Deklaraciju o BiH i uspostavu hrvatske izborne jedinice, a Plenković komentariše: -I mi znamo šta se u BiH događa. Razumem u smislu političkog profilisanja te inicijative Domovinskog pokreta, ali imamo ozbiljne rezerve po stilu kako se to predstavlja - smatra hrvatski premijer.
- Plenković je sve bliži da makne Domovinski pokret - kaže politički analitičar Žarko Puhovski, a preslagivanje saborske većine dalo bi mogućnost i da Srbi ponovo počnu sarađivati sa vladom. Smatra se da i mnogi iz stranaka centra mogu podržati Plenkovića, što bi mu obezbedilo miran politički život, bez opterećenja i pritisaka Domovinskog pokreta, što je u krajnosti više štetilo, nego koristilo HDZ.
Da u toj stranci očito razmišljaju i o mogućnosti prevremenih izbora i mnogih kombinacija koje su u igri, pokazuje i inicijativa da se poveća kvota poslanika iz redova dijaspore, koji su uvek uz HDZ. To je naišlo na brojne kritike već kod samog pominjanja te mogućnosti, a HDZ nastoji na sve moguće načine obezbediti prednost pred izbore.
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