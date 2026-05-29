POREZI VIŠI, PLATE ZAMRZNUTE: Hrvatska Vlada usvojila nove antiinflacione mere i uvela dodatne dažbine za turističke poslenike

HRVATSKA vlada usvojila je nove antiinflacione mere i uvela dodatne poreze za turističke poslenike.

Zamrznute su cene gasa i struje do kraja godine, a pošto je poskupljenje već nastupilo, neće se mnogo odraziti na život građana. Više poreze plaćaće i preduzeća koja imaju veliku dobit, a od 1. januara, ukida se porez na penzije.

Pošto je premijer Andrej Plenković predstavio novi paket mera, usledile su brojne reakcije. "Šta je sledeće, hoće nas tući?", reagovala je Hana Matić iz udruženja "Spasimo male iznajmivače" i komentarisala da su novom odlukom vlade svi oni koji iznajmljuju sobe i apartmane, besni što će i za 100 odsto morati više da plate porez.

- To je jedan bahati, bezobrazan potez. Već prošle godine povisili su poreze za 500 odsto. Stranka Centar smatra da je paket inflatornih mera priznanje da je HDZ doveo državu do zida. Umesto da smanji sumanutu rastrošnost države, HDZ će građanima uzimati još više novca što će rezultirati još većim cenama i inflacijom - kaže Matićeva. - Dodatni porez na dobit od 50 odsto je u cilju krpljenja budžeta, a to će neminovno dovesti do viših cena za građane. Plenković je tako odlučio da uništi prihode građana koji se bave turizmom.

Hrvatska očito traži model da se suzbije inflacija, najviša u EU, a zamrzavanje plata vrlo je riskantan potez. Dr Ivan Rimac, ugledni politički analitičar kaže da je cilj mera sakupiti više para za budžet, a smanjenje troškova nije u prvom planu. Još manje su potrebne reforme lokalnih zajednica, koje nisu sposobne za samostalno preživljavanje.

Od 500 lokalnih samouprava samo oko 30 ima prihode od kojih mogu normalno da funkcionišu. "Zamrzavanje plata, posebno u prosveti, moglo bi da dovede do štrajkova", smatra profesor Rimac.

Plenković: Prosek 1.555 evra Foto: dts Nachrichtenagentur/imago stock&people/Profimedia DO kraja ove i iduće godine, biće zamrznute plate i zaposlenima u javnom sektoru, što će izazvati brojne reakcije. Sindikati su tražili nova povećanja, ali od toga neće biti ništa, jer su zaposlenima pre izbora drastično povećane plate. Andrej Plenković tvrdi da su prosečne plate porasle 108 odsto i da sada iznose 1.555 evra.

Očito će antiiflacione mere izazvati brojna nezadovoljstva, pogotovo u turizmu i to pred sezonu. Vlada uporno ponavlja da građani žive bolje nego pre desetak godina, ali to većina ne oseća. Statistika pokazuje razne parametre, ali je činjenica da je život mnogo skuplji otkako je Hrvatska uvela evro.

Država košta sve više, cene rastu, a plate stagniraju u odnosu na zemlje u EU. Pogotovo penzije, za koje se vlada hvali da su povećane, iako više od trećine penzionera živi na granici siromaštva. Očito život ide jednim pravcem, a politika drugim, pa oni koji su sami sebi dramatično povećali plate, kao hrvatski političari, ne vide stvarnost.