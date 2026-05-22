JANŠA PIŠE MARTI SMENU? Novi premijer Slovenije nezadovoljan komesarkom za proširenje iz LJubljane koja je u Briselu
KAO jedan od prvih poteza slovenački premijer Janez Janša najavljuje da će da smeni evropsku komesarku za proširenje Martu Kos.
Janša već dugo pokazuje nezadovoljstvo slovenačkom predstavnicom u Evropskoj komisiji, pre svega zbog optužbi da je sarađivala sa Udbom pod kodnim imenima Tara i Blanka.
Janša kaže da dokazi o delovanju Marte Kos "vrlo verovatno" postoje i u Moskvi, pa je time komesarka zbog sukoba Rusije i Ukrajine "najveći bezbednosni rizik za EU".
Premijer najavljuje da će Marta Kos morati da podnese ostavku ili će biti smenjena. Međutim, to neće biti ni lak ni jednostavan proces.
Nezvanično, predsednica Komisije Fon der Lajenova, političarka koja pripada Evropskoj narodnoj stranci kao i Janša, ne pokazuje inicijativu za smenu saradnice, a nema naznaka da će to zatražiti i mnogi poslanici Evropskog parlamenta.
Ursulina "štićenica"
Ursula fon der Lajen odbila je svojevremeno predlog Roberta Goloba da Tomaž Vesel bude komesar, pre nego što je kandidovana Marta Kos. Vesel je sam odustao, pa je u Brisel otišla sadašnja komesarka za proširenje Marta Kos.
Liberali kojima pripada Marta Kos čvrsto su uz nju, pa Janša nema mnogo načina da utiče na njen opoziv. Pravila su da promena vlasti u evropskim zemljama ne omogućava opoziv evropskih komesara koji su izabrani iz redova bivše vlasti, kao u slučaju Marte Kos koju je odabrao bivši slovenački premijer Robert Golob.
U Briselu mnogi vide Janšine pritiske kao signal samoj Marti Kos da podnese ostavku, jer navodno postoje dodatni dokumenti koji bi je mogli kompromitovati, ali to su samo pretpostavke. Liberali, uostalom, nisu moćna grupacija u parlamentu, pa ako zaista postoje i dodatni argumenti koji kompromituju evropsku komesarku sve su opcije moguće.
