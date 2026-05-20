JANEZ JANŠA ČETVRTI PUT PREMIJER: Slovenija dobija predsednika Vlade, dugovečnog političara desnice, veštog u preživljavanju

SLOVENIJA će verovatno već u petak dobiti novog premijera, dugovečnog političara desnice Janeza Janšu, kojem bi to bio četvrti put na čelu vlade.

Foto: AP

Janša je sakupio dovoljno potpisa za kandidaturu, jer su ga, uz njegovu stranku SDS, podržali između ostalih i poslanici iz Nove Slovenije Demokrate i "Resni.ce". Njih 48 što će biti dovoljno na glasanju u parlamentu.

Time bi bila završena kriza slovenačkog političkog života pošto dosadašnji premijer Robert Golob nije dobio podršku stranaka levice i centra. Janši predstoji da sastavi kabinet od 14 ministara, s time da će najznačajnija mesta u vođenju spoljnih, unutrašnjih poslova i finansija dobiti SDS. Nejasno je koga će Janša imenovati za ministre i hoće li povući neke kadrove iz evropskih institucija koje je u Brisel poslao Robert Golob.

Sa Janšom kao premijerom očekuju se tektonski procesi, pre svega u postavljanju prioriteta u slovenačkoj politici koji će se odraziti na sve građane Dežele. Janša će pokušati da dokaže da je dosadašnja vlast bila korumpirana, promeniće se i položaj Slovenije na međunarodnom planu, ali je opšti utisak da njegova vlada neće biti stabilna.

Janša je na političkom putu prošao sve i svašta, od komunista do radikalnog desničara, a dao je i veliki "doprinos" u rušenju Jugoslavije. Kao komentator "Mladine" uhapšen je zbog odavanja vojnih tajni i bio osuđen na 18 meseci zatvora. Sin slovenačkog domobrana političku karijeru je počeo u Komunističkoj partiji sa 17 godina, ali je ubrzo promenio stranu.

Završava posao, pa penzija ČETVRTI mandat Janša najavljuje rečima: "Kada posao bude završen, idem u penziju". Najavljuje bolji život za građane, a uspeo je na putu za četvrti mandat jer ga je podržao Zoran Stevanović, novi predsednik parlamenta koji takođe ne bi bio bez Janše na tom mestu.

Posle osamostaljenja Slovenije bio je ministar odbrane, a onda je osnovao Slovenačku demokratsku stranku kojoj je na čelu 30 godina. Prvi je put postao premijer 2004. godine kada je sprovodio istrage nad političkim protivnicima, a ponovo je vodio vladu 2012. kada Zoran Janković nije uspeo da formira vladu, kao sada Golob.

Pratile su ga mnoge korupcionaške afere, jer nije mogao da objasni odakle mu 240.000 evra, pa je bio osuđen na dve godine zatvora zbog afere "Patria", odnosno navodnog obećanja da će dobiti proviziju od finskog proizvođača vojnih vozila, ali je slučaj zastareo. Njegova stranka bila je povezana sa nekim neofašističkim grupama, a pred treći mandat vodio je kampanju "Ja sam Slovenac". Janša je preživeo sve te afere i uprkos njima uspeo je da se održi.

Inače, nedavni izbori u Sloveniji su pokazali da je bilo saradnje Janše sa izraelskom kompanijom koja je poznata da se meša u izborni proces u drugim zemljama. Šta se zaista dogodilo nije do sada razjašnjeno.