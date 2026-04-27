ZAKUVALO SE KOD KOMŠIJA BiH uputila protestnu notu Hrvatskoj: Naši građani uznemireni i zabrinuti
MINISTARSTVO spoljnih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je danas protestnu notu Ministarstvu spoljnih i evropskih poslova Hrvatske, izražavajući nezadovoljstvo skupom održanim u Zagrebu prošlog vikenda, na kojem je predstavljena ideja o uspostavljanju „trećeg entiteta“ u Bosni i Hercegovini.
U noti u koju je Hina imala uvid, navodi se da Ministarstvo spoljnih poslova BiH izražava ozbiljnu zabrinutost povodom izjava i poruka iznetih tokom TradFesta održanog 25. aprila 2026. u Zagrebu i organizovanog pod pokroviteljstvom civilnog sektora, „ali uz prisustvo predstavnika vlade“.
- Tokom pomenutog događaja izneti su stavovi koji podrazumevaju težnje ka promenama ustavnog poretka BiH, što smatramo neprihvatljivim i suprotnim njenom ustavnom poretku. BiH ostaje čvrsto posvećena zaštiti svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta i smatra da takve poruke ne doprinose dobrosusedskim odnosima niti međusobnom poverenju - navodi se tekstu.
"Očekujemo zvaničnu reakciju nadležnih organa Republike Hrvatske"
Takođe je izneta procena da su građani BiH „uznemireni i zabrinuti ovakvim izjavama“ i da one mogu negativno uticati na situaciju u zemlji, a ministarstvo na čelu sa Elmedinom Konakovićem ocenjuje ih kao štetne po regionalnu stabilnost, kao i bilateralne odnose sa Hrvatskom.
Ministarstvo spoljnih poslova BiH stoga očekuje zvaničnu reakciju nadležnih organa Republike Hrvatske, naime „jasno distanciranje od iznetih stavova“.
- Ministarstvo ističe da su navedene izjave neprihvatljive i za osudu - navodi se u noti.
Na kraju, dodaju da BiH ostaje posvećena evropskim i evroatlantskim integracijama, ističući da bilo kakve ustavne reforme mogu voditi isključivo njene institucije, u skladu sa presudama Evropskog suda za ljudska prava, preporukama Venecijanske komisije i standardima Evropske konvencije o ljudskim pravima.
(Index.hr)
