Potpuna šizofrenija Domagoja Margetića: Optužio Bakira Izetbegovića za ubistvo Neddžada Ugljena

Hrvatski novinar Domagoj Margetić na Sajmu knjiga u Sarajevu jutros je predstavio i promovisao svoju knjigu „Plati i pucaj, Tajne sarajevskih ljudskih safarija“.

Margetić već mesecima obrađuje ovu temu i objavljuje brojne „dokumente“ koji navodno otkrivaju razmere monstruoznog načina ubijanja Sarajlija tokom opsade grada.

Na Sajmu knjiga govorio je o „sarajevskom safariju“ i naveo da je prva žrtva istrage ovog zločina bio Neddžad Ugljen, pomoćnik direktora AID-a. Ovo ubistvo, koje se dogodilo 1996. godine, nikada nije razjašnjeno, a Margetić je danas tvrdio da je ubistvo naručio Bakir Izetbegović.

Prema Margetićevim rečima, Ugljen je otkrio detalje „sarajevskog safarija“.

- Neddžad Ugljen je pre ubistva, već negde od juna 1996. godine, išao po Sarajevu i nije to govorio samo meni već i drugim ljudima, bili su neki juče ovde, i govorio "Bakir Izetbegović je naredio moje ubistvo. Izdata je centralna naredba da me likvidiraju". Išao je i pokojnom Aliji i rekao da će ga ubiti. Ugljen je govorio da mu je Kemo Ademović govorio da se ostavi ove istrage, da se mane toga jer će loše završiti. Kemo je živ, živ je i Bakir. Nije rešeno ubistvo Ugljena, kao što nisu rešeni ni ovi ratni zločini. Ja sam nastojao da odgovorim na ta pitanja u ovoj knjizi, otkrivanjem svih tih veza, koje su bile unutar bivših struktura službi državne bezbednosti Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine... - naveo je Margetić, između ostalog.