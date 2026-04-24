Potpuna šizofrenija Domagoja Margetića: Optužio Bakira Izetbegovića za ubistvo Neddžada Ugljena
Hrvatski novinar Domagoj Margetić na Sajmu knjiga u Sarajevu jutros je predstavio i promovisao svoju knjigu „Plati i pucaj, Tajne sarajevskih ljudskih safarija“.
Margetić već mesecima obrađuje ovu temu i objavljuje brojne „dokumente“ koji navodno otkrivaju razmere monstruoznog načina ubijanja Sarajlija tokom opsade grada.
Na Sajmu knjiga govorio je o „sarajevskom safariju“ i naveo da je prva žrtva istrage ovog zločina bio Neddžad Ugljen, pomoćnik direktora AID-a. Ovo ubistvo, koje se dogodilo 1996. godine, nikada nije razjašnjeno, a Margetić je danas tvrdio da je ubistvo naručio Bakir Izetbegović.
Prema Margetićevim rečima, Ugljen je otkrio detalje „sarajevskog safarija“.
- Neddžad Ugljen je pre ubistva, već negde od juna 1996. godine, išao po Sarajevu i nije to govorio samo meni već i drugim ljudima, bili su neki juče ovde, i govorio "Bakir Izetbegović je naredio moje ubistvo. Izdata je centralna naredba da me likvidiraju". Išao je i pokojnom Aliji i rekao da će ga ubiti. Ugljen je govorio da mu je Kemo Ademović govorio da se ostavi ove istrage, da se mane toga jer će loše završiti. Kemo je živ, živ je i Bakir. Nije rešeno ubistvo Ugljena, kao što nisu rešeni ni ovi ratni zločini. Ja sam nastojao da odgovorim na ta pitanja u ovoj knjizi, otkrivanjem svih tih veza, koje su bile unutar bivših struktura službi državne bezbednosti Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine... - naveo je Margetić, između ostalog.
Horor u šumi: Medved ubio ženu dok je razgovarala sa sinom
24. 04. 2026. u 12:53
Lavina zatrapala turiste, traže se nestali: Horor u Rusiji
24. 04. 2026. u 12:34
KRIZA NA BLISKOM ISTOKU: Amerikanci traže vođu iračke milicije, nude nagradu do 10 miliona dolara
24. 04. 2026. u 07:30 >> 12:08
Vučić o Ratku Mladiću: Doneli su ga u ležećem položaju, ne razumem zašto ne dopuste da poslednje dane provede van zatvora
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji otvaranja vidikovca na 41. spratu Kule Beograd, te se tom prilikom osvrnuo i na aktuelno pitanje generala Ratka Mladića.
23. 04. 2026. u 14:21
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Milanović iznenadio sve: "Hrvatska nema neprijatelja - osim Srbije! EU se pretvara u ratni projekat"
HRVATSKI predsednik Zoran Milanović poručio je da njegova zemlja nema neprijatelja osim Srbije, i upozorio da se Evropska unija sve više udaljava od mirovnog projekta i jača procese naoružavanja, uz ograničen uticaj manjih država.
24. 04. 2026. u 11:29
