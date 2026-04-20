Sport kao bankomat za političare i mafiju: Afera u Hrvatskoj - Državni novac završio u privatnim rukama

HRVATSKU trese afera svih afera posle niza otkrića da je državni novac za sportske saveze završio u privatnim rukama.

Najpre je otkriveno da je Vedran Pavlek, čovek koji je trenirao najveće zvezde hrvatskog skijanja "zamračio" 30 miliona evra sa računa skijaškog saveza i netragom nestao, zatim da je džudo savez plaćao letovanja koja su uključivala i bahanalije deci visokih funkcionera u Međunarodnom olimpijskom odboru, pa čudna sponzorstva državnih firmi koja su sa računa sportskih saveza otišla privatnicima u džepove.

Afere se nižu u beskraj, istražitelji kopaju po dokumentaciji svih sportskih saveza, a svi peru ruke i tvrde "nismo znali". Na svojim mestima i dalje su predsednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i glavni sekretar Siniša Krajač, čiji je sin letovao na račun jednog od sportskih saveza. Odgovore kako su savezi postali bankomat za političare, ali i mafijaše, ne daje ministar turizma i sporta Tonči Glavina, ali ni direktori državnih firmi koji su sponzorstva delili šakom i kapom.

Zanimljivo, većinu afera nisu otkrile nadležne institucije, nego Viktor Šimunić, nezavisni gradonačelnik Oroslavlja, koji kao građanin godinama istražuje poslovanje sportskih saveza i ukazuje na brojne nepravilnosti.

- Svaki put kada neka informacija izađe u javnosti slede opravdanja, pokušaji pranja i to je neverovatno. Kako je moguće da nakon afera još niko od odgovornih nije podneo ostavku - pita Šimunić.

Svakom po malo "na ruke" DUGOGODIŠNjI glavni čovek hrvatskog skijanja Vedran Pavlek imao je listu onih kojima je delio pare "na ruke", a na njoj su i proslavljeni skijaši Janica i Ivica Kostelić i njihov otac Ante. Svako je dobijao "po malo", pa je i to razlog što dugo nije otkriveno kako su nestali milioni iz skijaškog saveza.

Tako je Vedran Pavleka godinama prao novac skijaškog saveza i njim kupio luksuznu vilu na Ibici. Već pola godine nije dolazio u Hrvatsku, verovatno znajući šta se sprema, a posle zahteva da bude uhapšen, nestao je iz Turske i Kazahstana.

U Hrvatskom olimpijskom odboru tvrde da je sve bilo po zakonu i da su bila potrebna dva potpisa pre nego što je novac prebačen sportskim savezima. Sada i glavni sekretar Krajač kaže da je bio ucenjen, a peru ruke i odgovorni u sportskim savezima, prebacujući odgovornost s jednih na druge.

Dokumenti otkrivaju jedno, a sportski funkcioneri, umreženi sa politikom i ponekad sa podzemljem, sasvim drugo. Od kupovine sportskih šalova za mnogo veći iznos od tržišnih cena do daleko većih malverzacija. Činjenica je da su u sve sportske saveze "vlast" uzeli hadezeovci, pa je sada i pitanje dokle ide hobotnica koja je zarobila hrvatski sport.

A jedini su gubitnici upravo sportisti, koji imaju sve manje para zbog rastućeg kriminala.