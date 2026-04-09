OVO TREBA DA ZNATE AKO PUTUJETE U HRVATSKU: Novo pravilo odnosi se i na one koji samo prolaze kroz ovu zemlju

ZADRŽAVA se postojeći model naplate putarine prema pređenoj udaljenosti što znači da će vozači plaćati za stvarno pređene deonice, a iznos će zavisiti od odabrane rute i kategorije vozila.

FOTO: Depositphotos/GoranJakus

Hrvatska je pokrenula temeljnu reformu sistema naplate putarine, pa bi do kraja letnje sezone 2026. godine trebalo da nestanu rampe i kućice. Uvodi se takozvani "free-flow" sistem koji će omogućiti prolazak bez zaustavljanja, a putarina će se naplaćivati digitalno, automatskim očitavanjem registarskih oznaka ili putem posebnog uređaja u vozilu, piše infranken.de.

Digitalna naplata bez zaustavljanja

Hrvatska planira da postepeno modernizuje sistem naplate i da do jeseni 2026. u potpunosti pređe na model slobodnog protoka vozila. Umesto na klasičnim naplatnim stanicama, sistem će se zasnivati na prolasku bez zaustavljanja. Vozila će se identifikovati pomoću kamera i senzora koji će očitavati registarske oznake ili komunicirati sa elektronskim uređajem za naplatu (ENC).

Cilj ove promene je smanjenje velikih saobraćajnih gužvi na frekventnim pravcima prema jadranskoj obali, naročito tokom letnjih meseci. Očekuje se da će automatizovano beleženje prolazaka osigurati ravnomerniji protok saobraćaja i povećati kapacitet auto-puteva.

Kako će funkcionisati naplata?

Novi sistem kombinovaće dve tehnologije: automatsko prepoznavanje registarskih oznaka i korišćenje ENC uređaja. Time bi postupak trebalo znatno da se ubrza jer se vozila neće morati zaustavljati, već će se njihov prolazak automatski zabeležiti, a putarina obraditi u pozadini.

Za putničke automobile i motocikle do 3.5 tone predviđena je registracija putem očitavanja tablica, nakon čega sledi automatska naplata. Teška vozila, poput kamiona i autobusa, i dalje će po pravilu morati da koriste ENC uređaj.

Cena zavisi od kilometraže

Hrvatska ne uvodi sistem vinjeta, već zadržava postojeći model naplate putarine prema pređenoj udaljenosti. To znači da će vozači plaćati za stvarno pređene deonice, a iznos će zavisiti od odabrane rute i kategorije vozila. Menja se i način plaćanja, koji postaje isključivo bezgotovinski.

Putarina će se naplaćivati sa bankovnog računa ili kartice povezane sa registarskom oznakom vozila ili putem dopune na ENC uređaju. Kako bi se izbegli naknadni troškovi, vozači će morati unapred da se registruju u sistem.

Koliko će koštati?

Iako se sistem menja, logika obračuna ostaje ista - cena će se i dalje formirati po kilometru. Prema grubim procenama, cena za putničke automobile kretaće se između osam i deset centi po kilometru, zavisno od deonice.

Na primer, vožnja auto-putem A1 od Zagreba do Splita koštaće oko 44 evra, put od slovenačke do srpske granice (A3) oko 20 evra, a deonica od Umaga do Pule u Istri (A9) oko 6,30 evra. Iznosi će varirati zavisno od kategorije vozila, pa će motocikli plaćati manje, dok će za kampere ili vozila sa prikolicom cene biti više.

Na nekim deonicama, poput tunela ili mostova, mogu se naplaćivati i posebne naknade.

Potrebna je priprema

Kako bi sistem funkcionisao bez zastoja, biće potrebna priprema vozača. Oni koji povremeno koriste auto-puteve moći će unapred da registruju svoje vozilo putem internet portala, unesu registarsku oznaku i povežu je sa metodom plaćanja.

Za vozače koji češće putuju ili koriste više vozila, praktičnije rešenje ostaje ENC uređaj. Za kamione i autobuse on će i dalje biti obavezan. Postojaće i mogućnost registracije na licu mesta putem terminala za one koji nenajavljeno uđu u zemlju, ali to bi u jeku sezone moglo da uzrokuje čekanje.

Šta ako ne platite?

Neplaćanje putarine u novom sistemu biće sankcionisano visokim kaznama. Budući da se kontrola zasniva na automatizovanom praćenju, prekršaji će se beležiti brzo i efikasno. Vozačima koji ne podmire svoje obaveze preti novčana kazna, a moguća je i prekogranična naplata potraživanja, kao i dodatni troškovi obrade.

U slučaju greške, poput pogrešno očitane registracije, biće moguće uložiti prigovor, ali to je često složen postupak. Zbog toga je najbolja prevencija pravovremena registracija u sistem i provera naplate nakon putovanja.

Hrvatska prati evropski trend

Ova reforma nije izolovan slučaj. Hrvatska se pridružuje nizu evropskih zemalja koje digitalizuju svoje sisteme naplate putarine kako bi poboljšale protok saobraćaja i povećale efikasnost. Cilj je svuda isti: smanjiti zastoje i nepotrebna zaustavljanja na naplatnim mestima.

Osim putarine, važno je podsetiti i na saobraćajne propise u Hrvatskoj. Ograničenja brzine na auto-putevima su stroga, a za mlade vozače važe i dodatno snižene granice. Unutar i van naseljenih mesta takođe postoje jasno definisana ograničenja.

Vozači sa kamp-prikolicama ili običnim prikolicama moraju da računaju na znatno niže dozvoljene brzine. U vozilu je obavezno imati reflektujuće prsluke za sve putnike, a za alkohol važe različita ograničenja zavisno od vozačkog iskustva, pri čemu su pravila za mlade i profesionalne vozače najstroža.

(Kurir/Index)