POSKUPLJENJA TERAJU I TURISTE S JADRANA: U Hrvatskoj na snagu stupile nove cene goriva - građani se pribojavaju drastičnog skoka

BENZINA ima na svim pumpama u Hrvatskoj, nema redova i čekanja, a nove više cene nisu začudile vozače.

Dizel je 1,71 evro, super 1,62 evra, a plavi dizel je najviše poskupeo, za 30 centi, pa sada košta 1,19 evra.

Vlada se hvali na sva usta kako je intervencijom sprečila da cene ne budu još više, ali reč je o simboličkim uštedama. Da nije bilo vladinog mešanja, gorivo bi bilo skuplje za devet centi, što u ovoj situaciji nije značajno. Ili, kako kaže Ljubo Jurčić, bivši ministar i profesor ekonomije, vladina intervencija može se uporedi kao da se upala pluća leči "aspirinom".

Za utehu je da su cene u okruženju više, pa su u Italiji već prešle dva evra za litar supera, dok Slovenci razmišljaju o posebnim uslovima za strance koji prolaze kroz Deželu.

Hrvati se mnogo više boje novog talasa poskupljenja hrane i usluga, jer već i do sada imaju najviše cene u Evropskoj uniji, a i najvišu inflaciju. Novi talas poskupljenja koji bi mogao da otera turiste sa Jadrana.

Situacija je kritična, poručuju iz novoosnovane stranke Drito saborske poslanice Marije Selak Raspudić, dok državni sekretar u ministarstvu poljoprivrede Marinko Beljak tvrdi da će vladin paket, kojim se ograničava rast struje i gasa, pomoći svima, posebno poljoprivrednicima.

Napunio do vrha Uoči najavljenog poskupljenja goriva u Hrvatskoj, na benzinskoj stanici u Kaštel Lukšiću pojavio se muškarac koji nije napunio samo rezervoar vozila već i veliki spremnik za vodu. Fotografiju muškarca sa pumpe objavio je "Dalmatinski portal".

- Imamo dovoljno plavog dizela, nije potrebno stvarati rezerve i neće biti ograničenja. Imamo i dovoljno svega za prolećnu setvu, goriva za celu godinu - veli on. Druga je stvar da je sve potrebno poljoprivrednicima poskupelo i za 50 odsto.

Hrvatska vlada najavila je opštu štednju, ali predloženi program nije naišao na razumevanje ekonomista koji kažu da je sličan onom pred kraj bivše Jugoslavije. Ipak, Davor Štern, bivši direktor "Ine", tvrdi da nafte i plina ima dovoljno, a ako se situacija zakomplikuje, ostaje mogućnost nacionalizacije Riječke rafinerije.

U Sloveniji bez dizela 256 pumpi

U SLOVENIJI na čak 256 benzinskih pumpi nema dizela. Juče je ova država postala prva zemlja EU koja je uvela racionalizaciju goriva, QR kodove na pumpama, sistem parnih i neparnih registarskih tablica i ograničenja količine po vozilu. Šanaka Anslem Perera, analitičar, podseća da je prethodnih dana Slovenija uvela restrikcije i ograničila kupovinu goriva.