RUSKI robot "Teledroid", koji bi trebalo da olakša rizične poslove kosmonautima prilikom svemirskih šetnji, uspešno je stigao na Međunarodnu svemirsku stanicu.

Foto: Sergei Karpukhin/Zuma Press/Profimedia

Ruska teretna svemirska letelica "Progres MS-36", lansirana 24. novembra sa kosmodroma Bajkonur u Kazahstanu, s dragocenim teretom pristala je uz jedan od modula ruskog segmenta Međunarodne svemirske stanice (ISS), saopštila je ruska svemirska agencija Roskosmos.

Upravljački sistem robota se sastoji od upravljača sa 30 stepeni slobode kretanja i dve ruke, spoljne kamere i opreme za integraciju.

"Teledroid" je projektovan za rad sa standardnim svemirskim alatima i zaštićen je od vakuuma, zračenja i ekstremnih temperaturnih promena. Njegova modularna konstrukcija dodatno olakšava popravke koje se mogu obavljati direktno na ISS-u.

Šta sve može "Teledroid"

"Teledroid", koji je razvilo Naučno-proizvodno udruženje "Androidna tehnika", namenjen je da pomaže kosmonautima u obavljanju zadataka na spoljašnjoj površini Međunarodne svemirske stanice.

Moći će da izvršava komande u režimu kopiranja pokreta, reprodukujući radnje kosmonauta koji nosi egzoskelet, ali i da samostalno obavlja određene operacije. Prethodni svemirski "kamion" već je dopremio opremu i zalihe potrebne za ovaj eksperiment.

Eksperiment je organizovan u tri faze: upravljanje virtuelnim modelom robota, izvođenje testova sa robotom unutar hermetički zatvorenog odeljka orbitalne stanice i rad sa spoljne strane ISS-a, gde će biti postavljen poseban eksperimentalni sto, kao i spoljašnja kamera za nadzor i upravljanje.

Poslednja faza obuhvatiće daljinsko upravljanje robotom iz unutrašnjosti stanice, kao i testiranje njegovog autonomnog rada sa opremom postavljenom na stolu, uključujući električni priključak, karabiner, ručni alat i sigurnosnu vezicu.

Glavni konstruktor projekta i zamenik generalnog direktora Korporacije za robotiku, Jevgenij Dudorov, ranije je izjavio za TASS da je misija ruskog robota na ISS-u planirana kroz približno 40 sesija: do 20 sesija u virtuelnom simulatoru i do 20 sesija rada unutar i izvan modula Međunarodne svemirske stanice.

Prema njegovim rečima, tehnologije razvijene u okviru projekta "Teledroid" mogle bi da budu primenjene kako na budućoj Ruskoj orbitalnoj stanici (ROS), nacionalnoj svemirskoj stanici koju Roskosmos planira kao naslednika ruskog dela programa ISS, tako i na Mesecu i drugim nebeskim telima.

(euronews.rs)

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