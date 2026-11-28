SAZNAJTE šta vas u nedelju, 29. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Deposit/ NewAfrica,

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Trigon između retrogradnog Urana u kući biznisa i vašeg vladaoca Plutona u kući novca donosi vam uspeh i dobitke preko ugovora o isplativom poslu, kraćih putovanja, ulaganja u samostalnu delatnost, saradnje sa uticajnim osobama.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Retrogradni Uran u kući novca pravi trigon s Plutonom u kući karijere donoseći vam priliku da plasirate svoje originalne ideje na poslu ili da proširite delatnosti, kao i da uvećate prihode preko nekonvencionalnih vidova zarade.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Harmoničan aspekt između retrogradnog Urana u vašem znaku i Plutona u devetoj kući donosi vam uspeh i uvećanje prihoda preko inostranstva, dužeg putovanja, rešavanja pravnih pitanja i visokog obrazovanja.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Retrogradni Uran u kući podsvesti obrazuje trigon sa Plutonom, koji upravlja vašom kreativnošću, u kući finansija donoseći vam finansijski i uspeh u privatnom biznisu, paralelne izvore zarade i podršku uticajnih osoba.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Trigon između retrogradnog Urana u kući društvenog života, planova i novca i Plutona u kući partnerstva donosi vam uspeh na poslu, napredovanje u karijeri, kao i obnovu kontakta ili odnosa sa bivšim partnerom.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Retrogradni Uran, vladalac vaše kreativnosti, u kući karijere pravi trigon sa Plutonom, koji upravlja vašim finansijama, u kući posla, donoseći vam uvećanje prihoda. Uvodite zdravije navike.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Trigon između Plutona, vladaoca partnerskih odnosa, u kući ljubavi i kretivnosti, i, retrogradnog Urana u devetoj kući donosi vam uspeh preko visokog obrazovanja, samostalne ili javne delatnosti. Susret na kulturnom događaju.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Vaš vladalac Pluton u kući privatnog života pravi trigon sa retrogradnim Uranom u kući novca donoseći vam zaradu preko kupovine, prodaje ili izdavanja nekretnina, privatnog biznisa, naročito u okviru porodične delatnosti.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Pluton, planeta moći i novca, u kući komunikacija i biznisa obrazuje trigon sa Uranom u kući partnerskih odnosa donoseći vam uspeh u javnoj delatnosti, umetnosti ili preko potpisivanja ugovora o nekom isplativom poslu.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Retrogradni Uran, jedan od vaših vladalaca, koji upravlja i vašim finansijama, pravi trigon sa retrogradnim Plutonom u kući novca, donoseći vam uspeh u privatnom biznisu, ali i neplanirane troškove.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Vaš vladalacm retrogradni Uran, u kući ljubavi i kreativnosti pravi tigon sa Plutonom u vašem znaku donoseći vam poslovni uspeh, uvećanje prihoda, napredovanje u karijeri. Slobodne Vodolije očekuje susret sa harizmatičnom osobom.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Trigon između Plutona, vladaoca vaših finansija, u kući mašte i inspiracije, i Urana u kući privatnosti, donosi vam uspeh u privatnom biznisu, umetnosti, javnoj delatnosti, kao i mogućnost dužeg putovanja.