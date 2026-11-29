DOBICI PREKO NEKONVENCIONALNIH VIDOVA ZARADE Astro savet za nedelju, 29. novembar: Evo o kojim se znacima i podznacima radi
PLUTON, planeta novca i moći, u Vodoliji, znaku inovacija, društvenog života i novca, 29. novembra, u 12.20, obrazuje trigon sa Uranom, planetom inovacija, u Blizancima, znaku komunikacija i biznisa.
Ovaj harmoničan aspekt podstiče napredak novih tehnologija i donosi prilike za uvećanje prihoda preko kraćih putovanja i nekonvencionalnih vidova zarade. Takođe donosi prilike za potpisivanja ugovora o isplativom poslu, ulaganje u samostalnu delatnost, uspešno rešavanje penzije ili podršku uticajnih osoba.
Uticaj ovog aspekta će najviše osetiti rođeni sa podznakom i Suncem u Blizancima i Vodoliji, ali i u Ovnu, Lavu, Vagi i Strelcu.
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