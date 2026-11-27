SAZNAJTE šta vas u subotu, 28. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Opozicija između vašeg vladaoca Plutona u kući društvenog života i Meseca u kući ljubavi donosi vam više izlazaka, druženja sa prijateljima, susreta sa uglednim i uticajnim osobama. Uspeh u javnoj delatnosti, umetnosti, privatnom biznisu.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Jupiter u kući privatnosti u koju ulazi i Mesec pravi sekstil sa vašim vladaocem Venerom donoseći vam dobitke preko nekretnina, putovanja, obrazovanja, porodičnog biznisa, pravnih pitanja. Kardiovaskularne tegobe.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Sekstil između Meseca u kući komunikacija i Urana u vašem znaku donosi vam uspeh i dobitke preko kraćih putovanja, novog ugovora, usavršavanja novih poslovnih veština, kao i preko nekonvencionalnih vidova zarade.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Sekstil između Venere i Jupitera u kući posla u koju danas ulazi i Mesec donosi vam priliku za uvećanje prihoda ali i vanredne izdatke. Nesporazumi i sukobi sa članovima porodice. Smanjite unos šećera.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Sa naglašenom kućom ličnosti u koju danas ulazi i Mesec, koji aktivira veliki vatreni trigon, očekuju vas uspeh i dobici preko nekonvencionalnih vidova zarade, putovanja, pravnih pitanja, javne delatnosti, društvenog angažmana.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Naglašena kuća podsvesti u koju danas ulazi i Mesec praveći opoziciju sa Plutonom, simbolom intuicije, čini vas sklonim preispitivanju. Sekstil između Venere u kući posla i Jupitera donosi vam uvećanje prihoda.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama, pravi sekstil sa Jupiterom u kući društvenog života u koju ulazi i Mesec, donosi vam uvećanje prihoda. Mnogi će želeti da se danas nađu u vašem društvu. Više šetajte.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Vaš vladalac Pluton u opoziciji s Mesecom u kući karijere upozorava na sukobe sa nadređenima i autoritetima, naročito sa ženama. Sekstil između Jupitera i Venere, simbola prosperiteta,donosi vam dobitke preko inostranstva.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Vaš vladalac Jupiter u devetoj kući, u koju danas ulazi i Mesec, pravi sekstil sa Venerom u kući novca, donoseći vam uspeh i dobitke preko putovanja, visokog obrazovanja, pravnih pitanja ili kontakata sa strancima.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Mesec u kući finansija obrazuje opoziciju sa Plutonom u kući posla donoseći vam prilike za zaradu ali i vanredne izdatke. Venera u kući karijere pravi sekstil sa Jupiterom donoseći vam šansu za napredovanje na poslu.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Pluton u vašem znaku pravi opoziciju sa Mesecom u kući partnerstava, donoseći vam sukobe sa voljenom osobom. Sekstil između Venere i Jupitera donosi vam uspeh u javnoj delatnosti, rešavanju pravnih pitanja, preko putovanja.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Vaš vladalac Jupiter pravi sekstil sa Venerom u kući novca donoseći vam uvećanje prihoda preko podele imovine, nasledstva, stipendije, kredita. Prepuna šesta kuća u koju ulazi i Mesec donosi vam više posla i obaveza.