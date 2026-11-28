NEDELJNI HOROSKOP OD 29. NOVEMBRA DO 5. DECEMBRA: Bika očekuju problemi u ljubavi, Lav da pripazi na finansije, Vodolija u sukobu sa ženama
SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 29. novembra do 5. decembra, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...
PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Posao Merkur, koji upravlja komunikacijama, u kući novca, 4. decembra pravi kvadrate sa severnim čvorom Meseca i Jupiterom, upozoravajući da ove sedmice izbegavate kupovinu, prodaju i nova ulaganja. Ulazak Venere u kuću novca 4. decembra fokusira vas na rešavanje finansijskih problema, podelu imovine, nasledstvo, a Mesec u kući novca 5. decembra donosi dobitke.
Ljubav Mesec, vladalac privatnog života, 2. decembra ulazi u Vagu, znak partnerstva, stavljajući naglasak na odnos sa voljenom osobom, koji će obeležiti trzavice i rasprave. Venera, vladalac partnerskih odnosa, 4. decembra ulazi u kuću intime i pravi sekstile sa Marsom i Jupiterom, što podstiče vašu seksualnost.
Zdravlje Podložnost virusnim infekcijama.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Posao Početkom decembra, mogući su vanredni izdaci. Napet aspekt između severnog Mesečevog čvora u kući karijere i Merkura, planete dogovora, 2. decembra, donosi vam zastoj na poslu. Izazovan aspekt između planeta novca i ekspanzije, 4. decembra, upozorava na finansijske probleme, kao i kvadrat između Urana u kući novca i Marsa u kući hedonizma, 5. decembra.
Ljubav Vaš vladalac Venera, planeta ljubavi, u sedmoj kući, od 4. decembra donosi probleme sa voljenom osobom, razvod, raskid. Planeta komunikacija sredinom nedelje pravi kvadrat sa Jupiterom u kući privatnosti donoseći sukobe u porodici, a spoj Meseca i Venere 5. decembra upozorava na nesporazume, svađe sa partnerom.
Zdravlje Osetljiv urogenitalni trakt.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Posao Hiron u kući novca u trigonu sa Jupiterom 2. decembra donosi nov dogovor ili ugovor. Uspeh u privatnom biznisu sredinom sedmice. Kvadrat vašeg vladaoca Merkura i Jupitera 4. decembra donosi probleme sa ugovorima, čitajte više puta sve što je napisano sitnim slovima. Venera u kući posla od 4. decembra donosi uspeh preko zanimanja u vezi sa lepotom, modom.
Ljubav Mesec, simbol emocija, 2. i 3. decembra prelazi preko astrološke kuće vašeg ljubavnog života donoseći slobodnim Blizancima mogućnost ulaska u novu vezu. Izazovan aspekt između Urana u vašom znaku i Marsa u kući privatnog života 4. decembra upozorava na trzavice, rasprave i svađe sa članovima porodice.
Zdravlje Osetljiv urogenitalni trakt. Opasnost u saobraćaju, naročito vazdušnom.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Posao U vreme poslednje Mesečeve četvrti 1. decembra, uspeh preko posla u vezi sa strancima, kraćeg puta. Planeta biznisa pravi kvadrate sa severnim Mesečevim čvorom i Jupiterom u kući novca, 2. i 4. decembra, upozoravajući na finansijske probleme. Ulazak planete novca u kuću kreativnosti, sredinom perioda donosi vam dobitke preko javne delatnosti, privatnog biznisa.
Ljubav Prelazak Meseca preko kuće privatnog života, 2. i 3. decembra, upozorava na porodične sukobe. Ulazak Venere, planete ljubavi, koja upravlja vašim privatnim životom, u kuću ljubavi, 4. decembra, slobodnim Rakovima donosi mogućnost ulaska u novu vezu, kao i proširenje porodice onima koji planiraju potomstvo.
Zdravlje Hormonski disbalans.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Posao Aspekti Meseca u kući biznisa 2. i 3. decembra donosi vam dobitke preko kraćeg putovanja, ugovora, učenja, usavršavanja profesionalnih veština, a kvadrat između Marsa u kući posla i Urana u kući novca 4. decembra vanredne izdatke i izbegavajte rizične finansijske poteze. A 5. decembra povedite više računa o pravnim aspektima dokumentacije koja se odnosi na nekretnine.
Ljubav Merkur u kući privatnog života 2. decembra u kvadratu sa severnim Mesečevim čvorom u kući partnerstva upozorava na trzavice s voljenom osobom. Venera, koja upravlja komunikacijama, sredinom sedmice ulazi u kuću privatnosti praveći kvadrat sa planetom ekspanzije u vašem znaku i donosi porodične sukobe.
Zdravlje Bol u leđima.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Posao Napeti aspekti vašeg vladaoca Merkura, koji upravlja i vašom karijerom, 2. decembra, upozoravaju da pripazite s kim sklapate dogovore i šta potpisujete. Dobici preko kraćeg puta, ugovora, učenja i bolja komunikacija sa saradnicima 4. decembra. Izazovan aspekt između Marsa u vašoj kući ličnosti i Urana u desetoj kući, 4. decembra, donosi vam sukobe sa nadređenima.
Ljubav Venera, planeta ljubavi, u kući komunikacija, posle 4. decembra, slobodnim Devicama može da donese susret sa mlađom osobom na kraćem putu ili poznanstvo preko društvene mreže.Mesec, 5. decembra, ulazi u kuću komunikacija gde se nalazi i Venera, planeta ljubavi, donoseći vam susret na putu, predavanju.
Zdravlje Opasnost u saobraćaju, naročito 2. i 4. decembra.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Posao Sa naglašenom kućom novca u koju 4. decembra ulazi i vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama, možete da očekujete stabilnije prihode, naročito posle 5. decembra kada će se i Mesec pridružiti Veneri. Napet aspekt između Marsa u kući prepreka i Urana, sredinom nedelje, upozorava na probleme u inostranstvu, na putovanjima, ispitima, sa pravnim pitanjima.
Ljubav Merkur, planeta komunikacija, 2. decembra, u kvadratu sa severnim Mesečevim čvorom u kući ljubavi donosi nesporazume sa partnerom. Planeta ljubavi u znaku strasti sredinom sedmice pravi izazovan aspekt sa Jupiterom u kući društvenog života, što slobodnim Vagama donosi zanimljive susrete i poznanstva.
Zdravlje Podložnost povredama u kući.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Posao U vreme poslednje Mesečeve četvrti, 1. decembra, susret sa uticajnom osobom koja može uticati na vašu karijeru. Ulazak planete novca u vaš znak, posle godinu i po dana, sredinom perioda, popravlja vaše finansije donoseći vam manje dobitke, a njena konjunkcija sa Mesecom u vašoj kući ličnosti, 5. decembra, donosi uspeh i dobitke preko nekonvencionalnih vidova zarade.
Ljubav Kvadrat između Merkura u vašem znaku i severnog Mesečevog čvora u kući privatnosti, 2. decembra donosi trzavice u porodici. Venera, vladalac partnerskih odnosa, 4. decembra vraća se u vaš znak, donoseći slobodnim Škorpijama ulazak u novu vezu a zauzetima veću popularnost u društvu suprotnog pola.
Zdravlje Potražite drugo stručno mišljenje.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Posao U vreme poslednje Mesečeve četvrti, 1. decembra, na devetom stepenu Device, u koju pada vaša kuća karijere, ne bi trebalo da započinjete posao, ugovor ili dogovor sa strancima.Sredinom perioda, Venera, planeta novca, vraća se u kuću novca donoseći vam dobitke i uspeh preko društvenog aktivizma, političkog angažmana, kao i napredovanje u karijeri.
Ljubav Ulazak Venere, planete ljubavi, koja upravlja vašim društvenim životom, u kuću tajni, 4. decembra, slobodnim Strelcima može doneti burnu vezu. Uran, planeta raskida, u kući partnerstva, 4. decembra uveče, obrazuje kvadrat sa Marsom, planetom sukoba, donosi vam svađe i rasprave sa voljenom osobom.
Zdravlje Nesanica.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Posao Povratak Venere, vladaoca vaše karijere, u kuću planova, ambicija i novca, 4. decembra, donosi vam uvećanje prihoda, napredovanje u karijeri, uspeh preko društvenog aktivizma ili političkog angažmana. Planeta komunikacija u kući novca, 2. decembra pravi kvadrat sa severnim Mesečevim čvorom u kući posla, donoseći vam finansije i probleme sa saradnicima.
Ljubav Planeta ljubavi koja upravlja i vašim emotivnim životom, sredinom sedmice ulazi u kuću društvenog života donoseći vam više izlazaka i druženja. Konjunkcija Meseca i Venere, 5. decembra, u kući društvenog života, slobodnim Jarčevima, donosi više izlazaka, druženja sa prijateljima, nove susrete, poznanstva.
Zdravlje Introspekcija.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Posao Naglašena kuća karijere u koju 4. decembra ulazi Venera a 5. decembra Mesec, upozorava na poslovne i probleme sa nadređenima, naročito sa ženama. Vaš vladalac Uran, koji upravlja i vašim poslom, sredinom perioda, obrazuje kvadrat sa Marsom u kući novca, donoseći vanredne izdatke i probleme sa pravnim pitanjima, na putovanju, ispitu, kontaktima sa strancima.
Ljubav Prelazak Meseca preko devete kuće 2. i 3. decembra, slobodnim Vodolijama nagoveštava susret sa interesantnom osobom na putu, predavanju, seminaru ili preko društvene mreže. Severni Mesečev čvor u vašem znaku, sredinom nedelje, pravi kvadrat sa Merkurom, donoseći vam probleme u komunikaciji sa partnerom.
Zdravlje Podložnost povredama.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Posao Sa Saturnom i vašim vladaocem Neptunom, koji upravlja i vašom karijerom, u kući novca suočavate se sa starim dugovima i uvođenjem mera štednje, naročito 2. decembra. Međutim, povratak Venere, planete novca koja upravlja vašim finansijama, u devetu kuću, 4. i 5. decembra, donosi vam uspeh i dobitke preko visokog obrazovanja, dužih putovanja ili rešavanja pravnih pitanja.
Ljubav Izazovan aspekt između planete sukoba u kući braka i planete više sile, sredinom perioda, upozorava na mogućnost raskida ili razvoda i porodične sukobe. Konjunkcija Meseca, vladaoca vašeg ljubavnog života i Venere, planete ljubavi, 5. decembra slobodnim Ribama može da donese romansu na putovanju.
Zdravlje Dodatni oprez u saobraćaju.
Preporučujemo
POSTITE NA VODI? Uz jednu namirnicu ćete imati ručak koji će vas držati sitim
28. 11. 2026. u 14:43
DIZAJNERI ENTERIJERA OVAKO NIKAD NE SREĐUJU SPAVAĆU SOBU: Time dobija zastareli izgled
28. 11. 2026. u 13:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
KURTI NAPAO SRBIJU U TIRANI, MAVRIĆ SA OSMEHOM U NjEGOVOM DRUŠTVU: "Put ka preokretu otvoren sa novom vladom iz studentskog pokreta"
LAŽNI kosovski premijer Aljbin Kurti iskoristio je priliku da ponovo napadne Srbiju na samitu lidera posvećenom Planu rasta Evropske unije za Zapadni Balkan u Tirani. Samitu je prisustvovao i potpredsednik Narodne skupštine Adem Mavrić.
28. 11. 2026. u 13:07
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)