SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 29. novembra do 5. decembra, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

Foto: Deposit/ NewAfrica

PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Merkur, koji upravlja komunikacijama, u kući novca, 4. decembra pravi kvadrate sa severnim čvorom Meseca i Jupiterom, upozoravajući da ove sedmice izbegavate kupovinu, prodaju i nova ulaganja. Ulazak Venere u kuću novca 4. decembra fokusira vas na rešavanje finansijskih problema, podelu imovine, nasledstvo, a Mesec u kući novca 5. decembra donosi dobitke.

Ljubav Mesec, vladalac privatnog života, 2. decembra ulazi u Vagu, znak partnerstva, stavljajući naglasak na odnos sa voljenom osobom, koji će obeležiti trzavice i rasprave. Venera, vladalac partnerskih odnosa, 4. decembra ulazi u kuću intime i pravi sekstile sa Marsom i Jupiterom, što podstiče vašu seksualnost.

Zdravlje Podložnost virusnim infekcijama.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Početkom decembra, mogući su vanredni izdaci. Napet aspekt između severnog Mesečevog čvora u kući karijere i Merkura, planete dogovora, 2. decembra, donosi vam zastoj na poslu. Izazovan aspekt između planeta novca i ekspanzije, 4. decembra, upozorava na finansijske probleme, kao i kvadrat između Urana u kući novca i Marsa u kući hedonizma, 5. decembra.

Ljubav Vaš vladalac Venera, planeta ljubavi, u sedmoj kući, od 4. decembra donosi probleme sa voljenom osobom, razvod, raskid. Planeta komunikacija sredinom nedelje pravi kvadrat sa Jupiterom u kući privatnosti donoseći sukobe u porodici, a spoj Meseca i Venere 5. decembra upozorava na nesporazume, svađe sa partnerom.

Zdravlje Osetljiv urogenitalni trakt.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao Hiron u kući novca u trigonu sa Jupiterom 2. decembra donosi nov dogovor ili ugovor. Uspeh u privatnom biznisu sredinom sedmice. Kvadrat vašeg vladaoca Merkura i Jupitera 4. decembra donosi probleme sa ugovorima, čitajte više puta sve što je napisano sitnim slovima. Venera u kući posla od 4. decembra donosi uspeh preko zanimanja u vezi sa lepotom, modom.

Ljubav Mesec, simbol emocija, 2. i 3. decembra prelazi preko astrološke kuće vašeg ljubavnog života donoseći slobodnim Blizancima mogućnost ulaska u novu vezu. Izazovan aspekt između Urana u vašom znaku i Marsa u kući privatnog života 4. decembra upozorava na trzavice, rasprave i svađe sa članovima porodice.

Zdravlje Osetljiv urogenitalni trakt. Opasnost u saobraćaju, naročito vazdušnom.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posao U vreme poslednje Mesečeve četvrti 1. decembra, uspeh preko posla u vezi sa strancima, kraćeg puta. Planeta biznisa pravi kvadrate sa severnim Mesečevim čvorom i Jupiterom u kući novca, 2. i 4. decembra, upozoravajući na finansijske probleme. Ulazak planete novca u kuću kreativnosti, sredinom perioda donosi vam dobitke preko javne delatnosti, privatnog biznisa.

Ljubav Prelazak Meseca preko kuće privatnog života, 2. i 3. decembra, upozorava na porodične sukobe. Ulazak Venere, planete ljubavi, koja upravlja vašim privatnim životom, u kuću ljubavi, 4. decembra, slobodnim Rakovima donosi mogućnost ulaska u novu vezu, kao i proširenje porodice onima koji planiraju potomstvo.

Zdravlje Hormonski disbalans.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posao Aspekti Meseca u kući biznisa 2. i 3. decembra donosi vam dobitke preko kraćeg putovanja, ugovora, učenja, usavršavanja profesionalnih veština, a kvadrat između Marsa u kući posla i Urana u kući novca 4. decembra vanredne izdatke i izbegavajte rizične finansijske poteze. A 5. decembra povedite više računa o pravnim aspektima dokumentacije koja se odnosi na nekretnine.

Ljubav Merkur u kući privatnog života 2. decembra u kvadratu sa severnim Mesečevim čvorom u kući partnerstva upozorava na trzavice s voljenom osobom. Venera, koja upravlja komunikacijama, sredinom sedmice ulazi u kuću privatnosti praveći kvadrat sa planetom ekspanzije u vašem znaku i donosi porodične sukobe.

Zdravlje Bol u leđima.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Posao Napeti aspekti vašeg vladaoca Merkura, koji upravlja i vašom karijerom, 2. decembra, upozoravaju da pripazite s kim sklapate dogovore i šta potpisujete. Dobici preko kraćeg puta, ugovora, učenja i bolja komunikacija sa saradnicima 4. decembra. Izazovan aspekt između Marsa u vašoj kući ličnosti i Urana u desetoj kući, 4. decembra, donosi vam sukobe sa nadređenima.

Ljubav Venera, planeta ljubavi, u kući komunikacija, posle 4. decembra, slobodnim Devicama može da donese susret sa mlađom osobom na kraćem putu ili poznanstvo preko društvene mreže.Mesec, 5. decembra, ulazi u kuću komunikacija gde se nalazi i Venera, planeta ljubavi, donoseći vam susret na putu, predavanju.

Zdravlje Opasnost u saobraćaju, naročito 2. i 4. decembra.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Posao Sa naglašenom kućom novca u koju 4. decembra ulazi i vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama, možete da očekujete stabilnije prihode, naročito posle 5. decembra kada će se i Mesec pridružiti Veneri. Napet aspekt između Marsa u kući prepreka i Urana, sredinom nedelje, upozorava na probleme u inostranstvu, na putovanjima, ispitima, sa pravnim pitanjima.

Ljubav Merkur, planeta komunikacija, 2. decembra, u kvadratu sa severnim Mesečevim čvorom u kući ljubavi donosi nesporazume sa partnerom. Planeta ljubavi u znaku strasti sredinom sedmice pravi izazovan aspekt sa Jupiterom u kući društvenog života, što slobodnim Vagama donosi zanimljive susrete i poznanstva.

Zdravlje Podložnost povredama u kući.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao U vreme poslednje Mesečeve četvrti, 1. decembra, susret sa uticajnom osobom koja može uticati na vašu karijeru. Ulazak planete novca u vaš znak, posle godinu i po dana, sredinom perioda, popravlja vaše finansije donoseći vam manje dobitke, a njena konjunkcija sa Mesecom u vašoj kući ličnosti, 5. decembra, donosi uspeh i dobitke preko nekonvencionalnih vidova zarade.

Ljubav Kvadrat između Merkura u vašem znaku i severnog Mesečevog čvora u kući privatnosti, 2. decembra donosi trzavice u porodici. Venera, vladalac partnerskih odnosa, 4. decembra vraća se u vaš znak, donoseći slobodnim Škorpijama ulazak u novu vezu a zauzetima veću popularnost u društvu suprotnog pola.

Zdravlje Potražite drugo stručno mišljenje.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Posao U vreme poslednje Mesečeve četvrti, 1. decembra, na devetom stepenu Device, u koju pada vaša kuća karijere, ne bi trebalo da započinjete posao, ugovor ili dogovor sa strancima.Sredinom perioda, Venera, planeta novca, vraća se u kuću novca donoseći vam dobitke i uspeh preko društvenog aktivizma, političkog angažmana, kao i napredovanje u karijeri.

Ljubav Ulazak Venere, planete ljubavi, koja upravlja vašim društvenim životom, u kuću tajni, 4. decembra, slobodnim Strelcima može doneti burnu vezu. Uran, planeta raskida, u kući partnerstva, 4. decembra uveče, obrazuje kvadrat sa Marsom, planetom sukoba, donosi vam svađe i rasprave sa voljenom osobom.

Zdravlje Nesanica.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posao Povratak Venere, vladaoca vaše karijere, u kuću planova, ambicija i novca, 4. decembra, donosi vam uvećanje prihoda, napredovanje u karijeri, uspeh preko društvenog aktivizma ili političkog angažmana. Planeta komunikacija u kući novca, 2. decembra pravi kvadrat sa severnim Mesečevim čvorom u kući posla, donoseći vam finansije i probleme sa saradnicima.

Ljubav Planeta ljubavi koja upravlja i vašim emotivnim životom, sredinom sedmice ulazi u kuću društvenog života donoseći vam više izlazaka i druženja. Konjunkcija Meseca i Venere, 5. decembra, u kući društvenog života, slobodnim Jarčevima, donosi više izlazaka, druženja sa prijateljima, nove susrete, poznanstva.

Zdravlje Introspekcija.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posao Naglašena kuća karijere u koju 4. decembra ulazi Venera a 5. decembra Mesec, upozorava na poslovne i probleme sa nadređenima, naročito sa ženama. Vaš vladalac Uran, koji upravlja i vašim poslom, sredinom perioda, obrazuje kvadrat sa Marsom u kući novca, donoseći vanredne izdatke i probleme sa pravnim pitanjima, na putovanju, ispitu, kontaktima sa strancima.

Ljubav Prelazak Meseca preko devete kuće 2. i 3. decembra, slobodnim Vodolijama nagoveštava susret sa interesantnom osobom na putu, predavanju, seminaru ili preko društvene mreže. Severni Mesečev čvor u vašem znaku, sredinom nedelje, pravi kvadrat sa Merkurom, donoseći vam probleme u komunikaciji sa partnerom.

Zdravlje Podložnost povredama.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao Sa Saturnom i vašim vladaocem Neptunom, koji upravlja i vašom karijerom, u kući novca suočavate se sa starim dugovima i uvođenjem mera štednje, naročito 2. decembra. Međutim, povratak Venere, planete novca koja upravlja vašim finansijama, u devetu kuću, 4. i 5. decembra, donosi vam uspeh i dobitke preko visokog obrazovanja, dužih putovanja ili rešavanja pravnih pitanja.

Ljubav Izazovan aspekt između planete sukoba u kući braka i planete više sile, sredinom perioda, upozorava na mogućnost raskida ili razvoda i porodične sukobe. Konjunkcija Meseca, vladaoca vašeg ljubavnog života i Venere, planete ljubavi, 5. decembra slobodnim Ribama može da donese romansu na putovanju.

Zdravlje Dodatni oprez u saobraćaju.