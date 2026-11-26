DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 27. NOVEMBAR: Ovna i Jarca očekuju sukobi sa ženama, Lav u zategnutim odnosima sa partnerom
SAZNAJTE šta vas u petak, 27. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Napeti aspekti Meseca u kući privatnosti donose sukobe sa ženama u porodici jer smatrate da postupate ispravno a zapravo ne umete da se postavite. Dobici preko nekretnina, podele imovine, dobijanja kredita.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Izazovni aspekti Meseca u kući biznisa i komunikacija upozoravaju na vanredne izdatke i dodatni oprez prilikom poslovnih dogovora i sklapanja ugovora. Saznajete važne informacije o nekome ko vam se dopada.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Plan o novom poslovnom projektu dobija realnije obrise. Mesec u kući novca pravi trigon sa vašim vladaocem Merkurom, koji upravlja i vašim privatnim životom donoseći vam zaradu preko nekretnina ili porodičnog biznisa.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec u vašoj kući ličnosti pravi kvadrate sa Saturnom u kući karijere i Venerom u kući privatnosti donoseći vam finansijske, porodične i probleme sa nadređenima. Poziv za izlazak od Jarca.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Jupiter, planeta ekspanzije, u vašoj kući ličnosti pravi izazovan aspekt sa severnim Mesečevim čvorom u kući partnerstva što zbog čega ste i dalje u zategnutim odnosima sa voljenom osobom. Poslušajte savet stručnjaka.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Mesec u kući novca pravi trigon sa vašim vladaocem Merkurom, donoseći vam susret s osobom koja prepoznaje vaše profesionalne kvalitete. Romansa sa nekim preko interneta, prijatelja ili velike organizacije. Glavobolja.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Vaš vladalac Venera koja upravlja i vašim finansijama, pravi napete aspekt sa Mesecom u kući karijere i Saturnom u kući partnerskih odnosa donoseći vam vanredne izdatke i rasprave sa voljenom osobom.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Sa Venerom u vašem znaku pravi napete aspekte sa Jupiterom u kući karijere i severnim Mesečevim čvorom u kući privatnog života, donoseći sukobe na poslu i u domu. Ne zalećite se kada je reč o ulaganjima u posao sa strancima.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Mesec u kući novca pravi trigon sa Merkurom, koji upravlja i vašom karijerom i partnerskim odnosima, donosi vam dobitke preko ortačkog posla ili zajedničkog ulaganja sa voljenom osobom. Nekome je stalo da odgovorite na njegov poziv.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Merkur, planeta biznisa, u kući novca pravi trigon sa Mesecom donoseći vam uspeh preko pravnih pitanja, putovanja, obrazovanja, kontakata sa strancima, javne delatnosti, poslovnog ortakluka. Rasprave sa ženama na poslu.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Kvadrati koje Mesec u šestoj kući pravi sa Venerom i Saturnom donosi vam rasprave sa ženama, naročito na poslu. Dobici preko kraćih putovanja, ispita, rođaka. Budite tolerantniji prema saradnicima. Stomačne tegobe.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Merkur, koji upravlja vašim partnerskim odnosima i privatnim životom, obrazuje trigon sa Mesecom, donoseći bolji odnos sa voljenom osobom i članovima porodice. Dobici preko privatnog biznisa, umetnosti, javne delatnosti.
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