BELI Jugo GV iz 1986. godine, sa svega 195 kilometara na brojaču, prodat je na američkoj aukciji za neverovatnih 50.000 dolara. Posebno je zanimljivo to što je samo pola sata pre završetka nadmetanja cena iznosila 15.000 dolara, a onda je usledila prava borba kolekcionara.

Foto: Bring a Trailer

Reč je o automobilu o kojem je hrvatski portal Tportal pisao pre nekoliko dana, dok je aukcija na platformi Bring a Trailer još trajala. Tada je najviša ponuda iznosila 12.000 dolara, što je već bilo tri puta više od početne cene Juga na američkom tržištu sredinom osamdesetih. Ipak, niko nije mogao sa sigurnošću da predvidi koliko će se situacija promeniti u završnici.

Aukcija je završena 17. novembra, nakon ukupno 37 ponuda. Pobednička ponuda iznosila je 50.000 dolara, a automobil je pripao kupcu koji je nastupao pod korisničkim imenom Ricrocs.

Od 15.000 do 50.000 dolara u završnici aukcije

Još pola sata pre završetka aukcije činilo se da će Jugo postići zanimljivu, ali ne i senzacionalnu kolekcionarsku cenu. Najviša ponuda tada je iznosila 15.000 dolara.

Međutim, kako se približavao kraj nadmetanja, zainteresovani kupci počeli su da podižu uloge. Cena je rasla sve brže, a poslednja ponuda zaustavila se na čak 50.000 dolara.

Za poređenje, kada je Jugo sredinom osamdesetih stigao na američko tržište, osnovna cena modela GV iznosila je svega 3.990 dolara. Drugim rečima, ovaj primerak prodat je za više od 12 puta veću nominalnu sumu od tadašnje početne cene novog automobila.

Naravno, ovo poređenje ne uzima u obzir inflaciju, a konačna cena ovog primerka pre svega odražava njegovu kolekcionarsku posebnost.

Naime, reč je o Jugu koji je tokom gotovo četiri decenije praktično ostao netaknut. Na petocifrenom brojaču nalazi se samo 121 milja, odnosno približno 195 kilometara, a automobil je sačuvan u izuzetno originalnom stanju.

Četiri decenije proveo je u kolekciji holivudskog producenta

Njegova istorija dodatno objašnjava interesovanje kupaca. Jugo je kao nov nabavio Džejms G. Robinson, filmski producent i dugogodišnji čelnik kompanije Morgan Creek Entertainment.

Robinson je bio povezan sa brojnim poznatim holivudskim projektima, a njegova kolekcija obuhvatala je mnogo skuplje i prestižnije automobile. Ipak, među njima se našao i skromni jugoslovenski mališan.

Jugo GV iz 1986. godine opremljen je 1,1-litarskim četvorocilindričnim benzinskim motorom koji je razvijao 55 konjskih snaga. Snaga se na prednje točkove prenosi preko manuelnog menjača sa četiri stepena prenosa.

Automobil ima belu karoseriju, sivu unutrašnjost, čelične felne od 13 inča, zadnji brisač, krovni nosač i kasetofon. Posebno je zanimljivo to što poseduje i klima-uređaj marke Frigette, koji je naknadno ugrađen 1987. godine.

Pre prodaje zamenjeni su motorno ulje i akumulator, a osveženo je i gorivo. Uz automobil dolaze originalno uputstvo za upotrebu i servisna dokumentacija, piše tportal.

Sve to doprinelo je njegovoj privlačnosti među kolekcionarima. Nije reč o restauriranom primerku kojem je naknadno vraćen fabrički izgled, već o automobilu koji je tokom decenija izuzetno malo korišćen.

Automobil kojem su se Amerikanci rugali danas vredi pravo bogatstvo

Kada je 1985. godine stigao u Sjedinjene Američke Države, Jugo je privukao pažnju prvenstveno niskom cenom. Za samo 3.990 dolara američki kupci mogli su da dobiju nov automobil, što je u tadašnjim okolnostima bila izuzetno povoljna ponuda.

Ipak, njegova američka karijera nije prošla bez problema. Skromne performanse, kvalitet izrade i problemi sa pouzdanošću brzo su ga pretvorili u čestu metu automobilskih kritičara i televizijskih komičara.

Četiri decenije kasnije situacija je potpuno drugačija. Dobro očuvani primerci postaju sve zanimljiviji kolekcionarima, posebno kada imaju izuzetno malu kilometražu i dokumentovanu istoriju.

Upravo takav automobil sada je promenio vlasnika za 50.000 dolara.

Naravno, to ne znači da običan Jugo danas vredi približno toliko. Reč je o izuzetnom primerku, čiju vrednost određuju retko stanje očuvanosti, veoma mala kilometraža i neobična istorija.

Ipak, teško je pronaći bolji primer koliko se percepcija nekog automobila može promeniti tokom vremena. Ono što je nekada bilo najjeftinije novo vozilo na američkom tržištu danas je na aukciji dostiglo cenu koja bi pre 40 godina zvučala potpuno neverovatno.

(Alo)

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