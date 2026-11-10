UHVAĆEN DA VARA NA PRIJEMNOM ZA POLICIJU: Imao je kameru i slušalicu, ali to nije najbizarniji deo priče

SKORO 2.800 kandidata nedavno je polagalo prijemni ispit za policijsku školu u rumunskom gradu Kampina, nadajući se da će izboriti mesto među budućim čuvarima reda.

Foto: Freepik/ wirestock

Ipak, jedan od njih odlučio je da pokuša da do rezultata dođe na nedozvoljen način, koristeći opremu kakva se viđa u filmovima, prenosi Observator News.

Imao je saučesnika

Njegov plan delovao je prilično jednostavno - dok je sedeo u učionici i rešavao test, trebalo je da neko drugi obavi najteži deo posla umesto njega. Međutim, pred sam kraj pismenog ispita otkriveno je kako je pokušao da prevari komisiju, a ono što je usledilo bilo je još neprijatnije od samog otkrića.

Naime, kandidat je u odeći imao skrivenu minijaturnu kameru kojom je snimao ispitna pitanja i slao ih osobi izvan učionice. Odgovori su mu potom stizali preko mikro-slušalice, pa je praktično trebalo samo da označi tačne odgovore.

Prema navodima lokalnih medija, medicinska sestra mu je pincetom izvadila slušalicu iz uha. Nakon toga je saslušan, pa zadržan u pritvoru 24 sata.

Vodi se krivična istraga

- Protiv njega se vodi krivična istraga. Pokušavamo da utvrdimo identitet osobe koja mu je putem uređaja za audio-komunikaciju dostavljala odgovore - saopštili su nadležni.

Međutim, kada su ispitivači iz radoznalosti proverili kako je kandidat uradio test, usledilo je iznenađenje.

Ispostavilo se da su gotovo svi odgovori koje mu je saučesnik dostavio preko skrivene slušalice bili pogrešni!

(Telegraf)