SUTRA JE 11.11, NAJMISTIČNIJI DAN U NOVEMBRU: Ovaj datum nosi posebnu simboliku - vreme je da otvorite vrata promenama

POSTOJE datumi koji su naizgled sasvim obični, ali zbog neobičnog rasporeda brojeva već vekovima privlače pažnju ljubitelja numerologije. Jedan od njih je i 11. novembar.

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Veruje se da ovaj datum ogledala nosi posebnu simboliku, da je povezan sa intuicijom, unutrašnjim buđenjem, novim počecima, ostvarivanjem želja. Nije slučajno što se upravo 11. 11, kada kazaljke pokažu 11:11, širom sveta zastaje na trenutak, a neko će zamisliti i želju...

U numerologiji se 11 smatra jednim od glavnih, majstorskih brojeva, a kada se pojavi u "duplom izdanju", simbolika postaje još zanimljivija. Zato se ovaj datum ogledala, 11. novembar, smatra energetskim portalom, pravim trenutkom za oslobađanje od prošlosti, postavljanje novih ciljeva i otvaranje vrata promenama. Vreme je, dakle, da zastanemo i razmislimo o tome šta želimo da ostavimo iza sebe, ali i šta bismo voleli da privučemo u svoj život.

Simbolika broja 11

Broj 11 simbol je intuicije, inspiracije, duhovnog buđenja, individualnosti, inicijative, hrabrosti, novih početaka. Takođe, kada se dve jedinice nađu jedna pored druge, taj "duet" se povezuje sa snažnijom potrebom da slušamo unutrašnji glas, prepoznamo sopstvene potencijale i ne ignorišemo osećaj koji nam govori da je vreme za promene.

Broj 11 dovodi se u vezu i sa osetljivošću, empatijom, kreativnošću i sposobnošću da sagledamo situaciju iz drugačijeg ugla. Njegova poruka nije samo da treba da sanjamo velike snove, već i da imamo hrabrosti da ih pretvorimo u stvarnost. Tu je, naravno, i ogledalo, koje predstavlja susret sa samim sobom, odnosno trenutak kada treba da sagledamo svoje odluke, emocije, odnose i planove bez ulepšavanja i izgovora.

Ovogodišnji 11. novembar ima još jednu zanimljivu numerološku dimenziju. Kada saberemo sve cifre datuma 11.11.2026, dobijamo broj 14, koji se dalje svodi na peticu. Dakle: 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 6 = 14, a 1 + 4 = 5. A u broju pet kriju se promene, sloboda, kretanje, potreba za novim iskustvima i izlaskom iz rutine.

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Zbog toga se sutrašnji datum ogledala može posmatrati kao zanimljiv spoj dva postulata: prvo prepoznajemo šta zaista želimo, a zatim pronalazimo hrabrost da napravimo prvi korak.

Ogledalo koje nas vraća sebi

Ogledalo se ne odnosi samo na ono što vidimo kada stanemo pred njega. U prenesenom značenju, predstavlja i naš unutrašnji svet, prostor u kojem čuvamo sve što drugima ne pokazujemo uvek: nesigurnosti, tihe nade, razočaranja, ljubavi, snove koje još nismo imali hrabrosti da ostvarimo.

Zato se datum ogledala može posmatrati kao prilika da sebi postavimo nekoliko iskrenih pitanja: šta nas već dugo opterećuje, koje odnose održavamo iz navike, a koji nam donose mir, čega se plašimo da pokušamo iako duboko u sebi znamo da to želimo, i koliko često sopstvenu sreću odlažemo za neko tamo "sutra", čekajući da se sve kockice savršeno slože?

Nije potrebno da promenimo čitav život kako bismo osetili da smo ponovo pronašli sebe. Dovoljno je da priznamo da smo umorni, da oprostimo sebi neku staru grešku, postavimo granicu tamo gde smo je dugo izbegavali ili zakoračimo prema nečemu što nam je zaista važno. Svesni smo da se ništa neće promeniti preko noći, ali promena počinje onda kada prestanemo da bežimo od sopstvenih misli.

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Ljubav, želje i novi počeci

Jedno od najpoznatijih verovanja vezanih za 11. novembar jeste običaj da se tog dana, tačno u 11:11, zamisli želja. Mnogi smatraju da je to sjajna prilika za slanje važnih poruka u univerzum, posebno kada je reč o ljubavi, sreći, poslu i ličnom zadovoljstvu.

U ljubavi se "jedanaestica" povezuje sa dubokom emotivnom povezanošću, razumevanjem i susretima koji ostavljaju snažan trag. Pominje se i koncept srodnih duša, odnosno ideja da se određeni ljudi u našem životu pojavljuju sa posebnim razlogom. Za one koji su srećno zaljubljeni, ovaj datum može biti prilika da razmisle o tome šta žele da unaprede u odnosu, dok slobodni mogu da ga iskoriste kao pružanje šanse novim poznanstvima.

Najvažnija poruka nije da čekamo da nam se želje same ostvare, već da prepoznamo šta nam je važno i napravimo prostora za ono što želimo da nam se dogodi.

Kako iskoristiti novembarski datum ogledala

Prema savremenim duhovnim praksama, novembarski datum ogledala je pogodan za nekoliko jednostavnih rituala...

Zamislite jednu veliku želju. U 11:11 zastanite na trenutak i jasno formulišite ono što želite da ostvarite. Razmislite o konkretnim promenama koje bi vas učinile srećnijim.

Zapišite svoje namere. Na papir stavite tri stvari koje želite da promenite ili privučete u svoj život. To mogu biti ljubav, novi posao, finansijska sigurnost ili više vremena za sebe.

Oprostite se od onoga što vas opterećuje. Simbolika novih početaka podrazumeva i spremnost da se oslobodimo starih razočaranja, loših navika i odnosa koji nam više ne prijaju.

Poslušajte intuiciju. Ako vas već dugo mori neka važna odluka, iskoristite ovaj dan da u miru sagledate svoje mogućnosti.

I, na kraju, napravite taj prvi korak. Želja bez akcije ostaje samo želja. Zato odaberite jednu stvar koju možete da uradite već sutra.

Iako su i drugi datumi sa ponovljenim brojevima zanimljivi zaljubljenicima u ezoteriju, 11.11. ima posebno mesto u savremenim tumačenjima. Kao što je poznato, 11. novembar se u mnogim zemljama obeležava i kao Dan primirja, u znak sećanja na završetak Prvog svetskog rata 1918. godine. Primirje je stupilo na snagu u 11 časova, 11. dana 11. meseca. Tako ovaj dan, osim numerološke, poseduje i veoma snažnu istorijsku simboliku.

(Žena.rs)