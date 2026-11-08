DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 9. NOVEMBAR: Bika očekuju problemi sa partnerom, Lava u porodici, Vodoliju sa šefom, Škorpiju važna odluka

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 9. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

U vreme mladog Meseca u kući novca koji se dešava jednom godišnje, a ove 9. novembra, bavite se finansijama, podelom imovine, nasledstvom, kreditom, pravom na alimentaciju ili stipendiju. Osetljiv koštano-zglobni sistem.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mlad Mesec, koji upravlja vašim komunikacijama i biznisom, jednom godišnje (ove 9. novembra) nađe se u kući braka i partnerskih odnosa, upozorava poslovne i probleme u ljubavi, čak i mogućnost raskida ili razvoda.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Jednom godišnje, mlad Mesec koji upravlja vašim finansijama, u šestoj kući, fokusira vas na radne obaveze i veću brigu o zdravlju, a ove godine možete se naći pred važnom poslovnom i odlukom o uvođenju zdravijih navika.

RAK (22. 6 - 22. 7)

U vreme mladog Meseca, vašeg vladaoca, u kući ljubavi, očekuje vas uspeh u javnoj delatnosti, privatnom biznisu, dok slobodni Rakovi mogu da uđu u novu vezu i prošire porodicu. Hormonski disbalans.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mlad Mesec u kući privatnog života donosi vam trzavice, nesporazume, rasprave, sukobe sa članovima porodice, mada Uran, vladalac partnerskih odnosa, u trigonu sa Plutonom, doprinosi smirivanju tenzija. Osetljiv koštano-zglobni sistem.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Sa mladim Mesecom koji upravlja vašim planovima i finansijama u kući komunikacija, možete da uvećate prihode preko poslovnog dogovora, potpisivanja ugovora ili kraćeg putovanja. Poziv za izlazak od Škorpije. Unosite više tečnosti.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

U vreme mladog Meseca, koji upravlja vašom karijerom, u kući posla i novca, imate priliku da uvećate vaše prihode. Ljubavni partner je opterećen brigama. Provodite više vremena u društvu prijatelja. Izbegavajte alkohol.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Jednom godišnje, mlad Mesec nađe se u vašem znaku, a ove godine 9. novembra, kada obrazuje izazovan aspekt sa vašim vladaocem Marsom kada vas očekuje donošenje važne životne odluke. Potreba za introspekcijom.

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Mlad Mesec, koji upravlja vašim finansijama i intimnim životom, u kući podsvesti, ideja ali i ograničenja, podstiče vašu intuiciju a upozorava i da izbegavate nepotrebne troškove. Moguće stomačne tegobe.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

U vreme mladog Meseca u kući društvenog života, možete se naći pred donošenjem važne odluke o karijeri ili nekom društvenom angažmanu. Mogući nesporazumi i rasprave sa članovima porodice.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mlad Mesec, koji upravlja vašim poslom, jednom godišnje nađe se u kući karijere, a ove godine 9. novembra, donoseći vam stagnaciju na poslu i sukobe sa nadređenima i autoritetima. Podložnost povredama.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Sa naglašenom devetom kućom, u kojoj se 9. novembra formira i mlad Mesec možete se naći pred važnom odlukom u vezi sa visokim obrazovanjem, inostranstvom, putovanjem ili pravnim pitanjima. Bol u leđima.