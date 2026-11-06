UPOZNAĆE NEKOGA KO ĆE IM POMENITI ŽIVOT: Tri znaka Zodijaka će dobro zapamtiti ovogodišnji novembar

NOVEMBAR 2026. mogao bi da promeni ljubavni život tri horoskopska znaka. Novi Mesec u Škorpiji 9. novembra otvara vrata snažnim emocijama, dok Merkur 13. novembra kreće direktno i donosi razgovore koji konačno vode nekuda.

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Neke ljubavi počinju spektakularno, dok se druge neprimetno uvuku u svakodnevicu. Susret u društvu, slučajan razgovor tokom putovanja ili poruka osobe iz drugog grada ovog meseca mogu postati početak odnosa koji se dugo čekao.

Prema astrološkim tumačenjima, Bik, Škorpija i Ribe imaju najveće šanse da upoznaju osobu uz koju će odmah osetiti nešto drugačije. Međutim, njihov najveći izazov biće da prepoznaju pravu bliskost, a da je ne pomešaju sa prolaznom strašću ili sopstvenom idealizacijom.

Bik

Bikovi u ljubavi traže sigurnost, doslednost i osobu na čiju reč mogu da se oslone. Novembar bi mogao da im pokaže da stabilna veza ne mora da bude predvidiva i da upravo neko ko uliva mir može probuditi emocije koje nisu očekivali.

Novi Mesec 9. novembra naglašava partnerske odnose, a nakon 13. novembra komunikacija postaje otvorenija. Osoba koja se pojavljuje u ovom periodu neće igrati igrice, već će interesovanje pokazivati konkretnim postupcima.

Susret je moguć preko prijatelja, na nekom okupljanju ili sasvim običnom mestu na kojem Bik ne očekuje romansu. Prvi znak da je reč o posebnoj osobi biće lakoća razgovora i osećaj da ništa ne mora da se forsira.

Savet za Bika: Ne upoređujte novu osobu sa nekim iz prošlosti. Posmatrajte koliko je dosledna, da li održava obećanja i da li se trudi da vas ponovo vidi.

Škorpija

Škorpijama nije dovoljna površna privlačnost. One žele odnos u kojem mogu da spuste gard, otkriju svoje najdublje misli i osete da ih druga osoba zaista razume. Upravo takav susret mogao bi da se dogodi tokom novembra.

Novi Mesec u njihovom znaku 9. novembra simbolično donosi novi početak. Posle 13. novembra nestaje deo nesigurnosti, pa razgovor koji je počeo kao bezazlen može brzo prerasti u razmenu osećanja i priznanja.

Moguće je da će ih privući osoba britkog uma, izraženog smisla za humor i sposobnosti da vidi ono što se krije iza njihove smirenosti. Hemija može biti trenutna, ali će stvarni potencijal veze pokazati tek vreme.

Savet za Škorpiju: Nemojte svaku snažnu privlačnost odmah proglasiti sudbinskom. Osoba koja donosi mir, ne izaziva ljubomoru i ne pokušava da vas kontroliše možda je upravo ono što vam je potrebno.

Ribe

Ribe bi tokom novembra mogle da upoznaju nekoga ko dolazi iz drugačijeg okruženja ili ima potpuno nov pogled na život. Susret je moguć na putovanju, predavanju, preko zajedničkog interesovanja ili kroz dopisivanje sa osobom iz drugog grada.

Njih će privući emocionalna otvorenost, nežnost i osećaj da mogu da govore o svemu bez straha da će biti pogrešno shvaćene. Posebno povoljan period počinje posle 13. novembra, kada komunikacija postaje jasnija, a susreti učestaliji.

Najveća opasnost biće idealizovanje nove osobe. Ribe lako mogu da se zaljube u ono što bi odnos mogao da postane, umesto da pažljivo posmatraju kakav je zaista.

Savet za Ribe: Ne žurite sa velikim očekivanjima. Obratite pažnju na to da li druga strana ulaže isti trud, sluša vas i prihvata vašu osetljivost bez pokušaja da je promeni.

Pun Mesec u Blizancima 24. novembra mogao bi da donese važne razgovore i konačno pokaže u kom pravcu novi odnosi idu. Za ova tri znaka novembar donosi priliku za veliku ljubav, ali će samo iskrenost, strpljenje i pažljivo posmatranje dela otkriti da li je reč o pravoj osobi.

(Blic)