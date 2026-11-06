DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 7. NOVEMBAR: Blizance očekuju dobici preko kreativnog zanimanja, Vodoliju preko putovanja a Vagu rasprave sa ženama

SAZNAJTE šta vas u subotu, 7. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Konjunkcija Meseca i Venere u kući partnerskih odnosa nagoveštava poznanstvo sa šarmantnom osobom na proslavi ili javnom događaju. Aspekt sa Plutonom, u večernjim satima donosi dobitke preko nekonvencionalnih vidova zarade.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Vaš vladalac Venera, planeta novca, danas obrazuje konjunkciju sa Mesecom u kući finansija i zdravlja, donoseći vam novčane dobitke i podršku žena na poslu. Proverite hormonski status. Unosite više vitamina.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mesec blizu Venere u kući ljubavi i kreativnosti, donosi vam uspeh i dobitke preko umetničkog zanimanja ili samostalne delatnosti. Susret sa harizmatičnom osobom na kulturnom događaju. Dodatni oprez za volanom.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec, blizu Venere u kući privatnog života donosi vam sukobe sa članovima porodice. Mogućnost uvećanja prihoda preko nekretnina ili samostalne delatnosti u okviru vašeg doma. Sklonost povredama.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec u konjunkciji sa Venerom, koja upravlja vašom karijerom, u kući komunikacija i biznisa, donosi vam dobitke preko kraćeg putovanja, poslovnog dogovora, braće, sestara ili irođaka. Provodite više vremena u prirodi.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Aspekti vašeg vladaoca, retrogradnog Merkura, u kući biznisa, donose vam sukobe sa kolegama i nadređenima. Uvećanje zarade preko nekretnina, trgovine organskom hranom, samostalne delatnosti. Dodatni oprez u saobraćaju.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Sa konjunkcijom Meseca i vašeg vladaoca Venere, planete ljubavi i novca, u vašoj kući ličnosti, omiljeni ste i popularni u društvu. Rasprave i sukobi sa nadređenima, naročito sda ženama. Nesanica.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Venera, koja upravlja vašim partnerskim odnosima i tajnama, pravi konjunkciju sa Mesecom u kući mašte i podsvesti, donoseći vam dobitke i susret sa šarmantnom osobom. Devica misli na vas, Rak vam šalje poruku. Podložnost povredama.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec u konjunkciji sa Venerom u kući društvenog života, planova i novca, donosi vam dobitke preko društvenog ili političkog angažmana. Skloni ste pravljenju megalomanskih planova. Susret sa Vagom.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Mesec, koji upravlja vašim partnerskim odnosima, blizu Venere u kući karijere, donosi vam rasprave sa ženama na poslu. Voljena osoba pruža vam podršku u vezi sa nekom poslovnom odlukom. Nesanica.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Konjunkcija Venere, planete novca, i Meseca, u devetoj kući donosi vam uvećanje prihoda preko saradnje sa strancima, putovanja, obrazovanja, izdavaštva, predavaštva, stručnog usavršavanja. Bol u leđima.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Mesec dosta utiče na vaš znak, a danas se približava Veneri u kući novca, donoseći vam manje dobitke preko rešavanja nekih finansijskih pitanja, poput podele imovine, nasledstva, kredita, stipendije. Proverite hormonski status.



