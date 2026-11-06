DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 7. NOVEMBAR: Blizance očekuju dobici preko kreativnog zanimanja, Vodoliju preko putovanja a Vagu rasprave sa ženama
SAZNAJTE šta vas u subotu, 7. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Konjunkcija Meseca i Venere u kući partnerskih odnosa nagoveštava poznanstvo sa šarmantnom osobom na proslavi ili javnom događaju. Aspekt sa Plutonom, u večernjim satima donosi dobitke preko nekonvencionalnih vidova zarade.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Vaš vladalac Venera, planeta novca, danas obrazuje konjunkciju sa Mesecom u kući finansija i zdravlja, donoseći vam novčane dobitke i podršku žena na poslu. Proverite hormonski status. Unosite više vitamina.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Mesec blizu Venere u kući ljubavi i kreativnosti, donosi vam uspeh i dobitke preko umetničkog zanimanja ili samostalne delatnosti. Susret sa harizmatičnom osobom na kulturnom događaju. Dodatni oprez za volanom.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec, blizu Venere u kući privatnog života donosi vam sukobe sa članovima porodice. Mogućnost uvećanja prihoda preko nekretnina ili samostalne delatnosti u okviru vašeg doma. Sklonost povredama.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Mesec u konjunkciji sa Venerom, koja upravlja vašom karijerom, u kući komunikacija i biznisa, donosi vam dobitke preko kraćeg putovanja, poslovnog dogovora, braće, sestara ili irođaka. Provodite više vremena u prirodi.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Aspekti vašeg vladaoca, retrogradnog Merkura, u kući biznisa, donose vam sukobe sa kolegama i nadređenima. Uvećanje zarade preko nekretnina, trgovine organskom hranom, samostalne delatnosti. Dodatni oprez u saobraćaju.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Sa konjunkcijom Meseca i vašeg vladaoca Venere, planete ljubavi i novca, u vašoj kući ličnosti, omiljeni ste i popularni u društvu. Rasprave i sukobi sa nadređenima, naročito sda ženama. Nesanica.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Venera, koja upravlja vašim partnerskim odnosima i tajnama, pravi konjunkciju sa Mesecom u kući mašte i podsvesti, donoseći vam dobitke i susret sa šarmantnom osobom. Devica misli na vas, Rak vam šalje poruku. Podložnost povredama.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Mesec u konjunkciji sa Venerom u kući društvenog života, planova i novca, donosi vam dobitke preko društvenog ili političkog angažmana. Skloni ste pravljenju megalomanskih planova. Susret sa Vagom.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Mesec, koji upravlja vašim partnerskim odnosima, blizu Venere u kući karijere, donosi vam rasprave sa ženama na poslu. Voljena osoba pruža vam podršku u vezi sa nekom poslovnom odlukom. Nesanica.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Konjunkcija Venere, planete novca, i Meseca, u devetoj kući donosi vam uvećanje prihoda preko saradnje sa strancima, putovanja, obrazovanja, izdavaštva, predavaštva, stručnog usavršavanja. Bol u leđima.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Mesec dosta utiče na vaš znak, a danas se približava Veneri u kući novca, donoseći vam manje dobitke preko rešavanja nekih finansijskih pitanja, poput podele imovine, nasledstva, kredita, stipendije. Proverite hormonski status.
Preporučujemo
NEMA VEZE SA PAPRIKOM: Znate li kako je ajvar dobio ime?
06. 11. 2026. u 12:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)