POSLE 28 GODINA PEŠAČENJA STIGAO KUĆI: Britanac prešao četiri kontinenta, zaleđena mora, džungle i pustinje (VIDEO)

PEDESETSEDMOGODIŠNjI Britanac Karl Bušbi vratio se u rodni grad Hal na severoistoku Engleske nakon 28 godina dugog pešačenja oko sveta, tokom kojeg je prešao više od 57.900 kilometara, obišao 29 zemalja i suočio se sa brojnim opasnostima, uključujući polarne medvede, otmičare i pritvor u Rusiji.

Foto: X / jiaoduniubi

Bušbi je svečano dočekan na Trgu kraljice Viktorije, uz prisustvo brojnih građana i medija, nakon što je završio putovanje započeto 1998. godine, kada je napustio vojsku sa namerom da pešači oko sveta narednih 12 godina, piše Gardijan.

BREAKING: Karl Bushby has arrived home in Hull after his 28-year journey walking around the world, covering 30,000 miles from the starting point in Chile. He tells crowds: "There has never been quite a welcome home like this, I'm sure." https://t.co/yVtSMLUA99 📺 Sky 501 https://t.co/ydf2xNqWcS — Sky News (@SkyNews) November 2, 2026

Na put je krenuo iz Punta Arenasa u Čileu, a tokom gotovo 30 godina pridržavao se dva pravila: da se ne vraća kući dok ne završi poduhvat i da ne koristi prevoz.

Prešao je četiri kontinenta, zaleđena mora, pustinje, džungle i planine, uključujući Beringov moreuz između Aljaske i Rusije i Darijenski jaz u Centralnoj Americi.

Tokom putovanja bio je suočen sa pretnjama oružjem, susretom sa polarnim medvedom, optužbom za špijunažu i pritvorom u Rusiji, nakon čega mu je izrečena deportacija.

28 years ago, Karl Bushby left the UK in an attempt to become the first person to circumnavigate the world on foot. Yesterday, he arrived in Dover for the final leg of his journey to his mother’s home in Hull. https://t.co/JtMX07zAI3 — george (@StokeyyG2) October 6, 2026

Bušbi je po povratku u Hal najpre pozdravio okupljene građane, a zatim se sastao sa majkom Anđelom (75), koja ga je čekala ispred kuće u kojoj je odrastao.

Ponovo je video i sina, koji sada ima 36 godina, kao i 12-godišnju unuku koju je tada prvi put upoznao.

Njegov povratak, prema pisanju medija, trebalo bi da ga učini prvom osobom koja je pešačila oko sveta, obišavši 29 zemalja i premašivši prethodni rekord za najdužu neprekidnu pešačku rutu.

Karl Bushby, a 57-year-old former British Army paratrooper, walked up to his mother Angela's row house in Hull, England on Monday. He left it in 1998 and started walking at the bottom tip of Chile. No boats, no planes, no vehicles of any kind. Her first words: "Where have you been?" He figured five years. It took 28. Russia alone ate about 10, because visa problems and the Siberian weather only gave him a few months of walking a year. When Russia refused his visa in 2012, he walked more than 3,000 miles from Los Angeles to the Russian Embassy in Washington to protest. Turkey and Europe's passport-free zone both cap a British passport at 90 days in any 180. He'd hit the limit, wait it out in Mexico, then go back to the exact spot he stopped. Eurotunnel wouldn't let him walk the Channel Tunnel's service tunnel, so he swam the Channel. 20 hours in the water over three days. He came home with about $55. "Starting from zero." https://t.co/NZf7lQwYbU — IredcapI (@IredcapI) November 2, 2026

Na dočeku je pročitana i poruka britanskog premijera Endija Bernama, koji je Bušbijev poduhvat opisao kao izuzetno dostignuće i istakao njegovu odlučnost i veru u sebe.

Događaju je prisustvovao i nemački reditelj Verner Hercog, koji snima dokumentarni film o Bušbijevom putovanju.

Bušbi se početkom oktobra vratio u Englesku, a cilj mu je bio da stigne do rodnog grada.

(Tanjug)

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