POSLE 28 GODINA PEŠAČENJA STIGAO KUĆI: Britanac prešao četiri kontinenta, zaleđena mora, džungle i pustinje (VIDEO)
PEDESETSEDMOGODIŠNjI Britanac Karl Bušbi vratio se u rodni grad Hal na severoistoku Engleske nakon 28 godina dugog pešačenja oko sveta, tokom kojeg je prešao više od 57.900 kilometara, obišao 29 zemalja i suočio se sa brojnim opasnostima, uključujući polarne medvede, otmičare i pritvor u Rusiji.
Bušbi je svečano dočekan na Trgu kraljice Viktorije, uz prisustvo brojnih građana i medija, nakon što je završio putovanje započeto 1998. godine, kada je napustio vojsku sa namerom da pešači oko sveta narednih 12 godina, piše Gardijan.
Na put je krenuo iz Punta Arenasa u Čileu, a tokom gotovo 30 godina pridržavao se dva pravila: da se ne vraća kući dok ne završi poduhvat i da ne koristi prevoz.
Prešao je četiri kontinenta, zaleđena mora, pustinje, džungle i planine, uključujući Beringov moreuz između Aljaske i Rusije i Darijenski jaz u Centralnoj Americi.
Tokom putovanja bio je suočen sa pretnjama oružjem, susretom sa polarnim medvedom, optužbom za špijunažu i pritvorom u Rusiji, nakon čega mu je izrečena deportacija.
Bušbi je po povratku u Hal najpre pozdravio okupljene građane, a zatim se sastao sa majkom Anđelom (75), koja ga je čekala ispred kuće u kojoj je odrastao.
Ponovo je video i sina, koji sada ima 36 godina, kao i 12-godišnju unuku koju je tada prvi put upoznao.
Njegov povratak, prema pisanju medija, trebalo bi da ga učini prvom osobom koja je pešačila oko sveta, obišavši 29 zemalja i premašivši prethodni rekord za najdužu neprekidnu pešačku rutu.
Na dočeku je pročitana i poruka britanskog premijera Endija Bernama, koji je Bušbijev poduhvat opisao kao izuzetno dostignuće i istakao njegovu odlučnost i veru u sebe.
Događaju je prisustvovao i nemački reditelj Verner Hercog, koji snima dokumentarni film o Bušbijevom putovanju.
Bušbi se početkom oktobra vratio u Englesku, a cilj mu je bio da stigne do rodnog grada.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
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