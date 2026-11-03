SMRTONOSNA RIBA PRONAĐENA NA PLAŽI U BRITANIJI: Ostaje otrovna čak i nakon smrti!

NEOBIČAN i potencijalno smrtonosan morski stanovnik iznenadio je posetioce popularne plaže Knol u Studlandu, u engleskoj grofoviji Dorset, gde je pronađena uginula riba naduvača, poznata i kao riba-fugu.

Foto: Printskrin Instagram/Owen ~ Freedive.Life

Ribu, dugu oko 43 centimetra, odnosno 17 inča, na pesku je primetio ronilac Oven Buti, koji je u prvi mah pomislio da je reč o plutači ili plastičnoj kesi. Kada se približio, shvatio je da je pred njim neobična riba, naduvena poput balona.

Buti, koji vodi kompaniju "Freedive Life", fotografije je poslao organizaciji "Dorset Wildlife Trust" i prijatelju morskom biologu kako bi potvrdili o kojoj vrsti je reč.

Kako je ispričao, šetao je plažom jer je more bilo previše nemirno za ronjenje. Iako je ranije imao priliku da se susretne sa ribama naduvačama tokom ronjenja u inostranstvu, nije očekivao da će jednu pronaći na obali Dorseta.

Ove ribe uglavnom žive u tropskim i suptropskim vodama Atlantskog, Indijskog i Tihog okeana, zbog čega su retka pojava na britanskoj obali. Pretpostavlja se da je primerak pronađen u Dorsetu dospeo na obalu nakon što su ga snažne oluje odnele daleko od uobičajenog staništa.

Posebno upozorenje odnosi se na njihovu otrovnost. Čak i nakon uginuća, riba naduvača može da zadrži opasne toksine u organima i koži. Jedan od njih, tetrodotoksin, izuzetno je snažan otrov koji može izazvati paralizu i prestanak disanja.

Iz organizacije "Dorset Wildlife Trust" naveli su da se ove ribe retko pojavljuju u britanskim vodama, ali da takvi slučajevi nisu nepoznati. Građanima su savetovali da ih ne dodiruju i da svako novo otkriće prijave toj organizaciji.

Plaža Knol nalazi se u okviru područja Studland kojim upravlja Nacionalni fond za zaštitu prirode (National Trust), a iz te organizacije saopšteno je da im pronalazak ribe nije bio prijavljen.

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