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HARI HUDINI NAJVEĆI ČAROBNJAK SVIH VREMENA: Objavljen dosad nepoznat tekst svetskog izulioniste

JM

02. 11. 2026. u 15:45

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DOSAD nepoznat tekst najpoznatijeg svetskog iluzioniste, Harija Hudinija, objavljen je u Sjedinjenim Američkim Državama povodom stogodišnjice njegove smrti.

ХАРИ ХУДИНИ НАЈВЕЋИ ЧАРОБЊАК СВИХ ВРЕМЕНА: Објављен досад непознат текст светског изулионисте

Foto: /X/ @Ku1989Paul

Časopis Strand objavio je članak pod naslovom "Zanimljiv album isečaka" koji predstavlja detaljan osvrt na neke od izvođača koji su oblikovali rane dane scenske magije i uticali na životni put Hudinija.

Tekst sadrži prikaze brojnih pozorišnih najava iz doba kada je javnost bila sve fasciniranija natprirodnim, uz istovremeno rastuće interesovanje za neobične ili fantastične nastupe.

Hudini u članku istražuje najavljene predstave koje su uključivale "nekromantska čuda, magične obmane i nastupe najvećeg živog čarobnjaka".

- Ono što ovaj članak čini izuzetnim jeste to što otkriva stranu Hudinijeve ličnosti koja je uglavnom ostala u senci njegove ogromne slave kao majstora bekstava - izjavio je glavni urednik časopisa Strand, Endru Gali.

Članak je sačuvan među brojnim drugim dokumentima ovog umetnika u Hudinijevoj biblioteci, koja se nalazi u okviru Centra "Hari Ransom" na Univerzitetu Teksasa u Ostinu gde će povodom godišnjice njegove smrti, biti organizovan obilazak sa stručnim vođenjem.

Pored toga što je bio slavan po svojim mađioničarskim tačkama i nastojanju da razotkrije lažne medijume i spiritualiste, Hudini je bio i autor koji je iza sebe ostavio više od 24 knjige, pripovetke i pozorišna komada.

Hudini, čije je pravo ime bilo Erik Vajs, kao dete je iz Mađarske emigrirao u SAD gde je postao najpoznatiji zabavljač svog vremena, kako u Evropi, tako i u Americi.

Za subotu je širom sveta planirano nekoliko komemorativnih događaja povodom godišnjice njegove smrti.

Između ostalog, u Budimpešti, gradu u kojem je Hudini rođen 1874. godine, održaće se svečanost i javni događaji, dok će u njegovoj nekadašnjoj kući u Njujorku biti priređena spiritistička seansa.

(Telegraf)

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