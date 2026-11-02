HARI HUDINI NAJVEĆI ČAROBNJAK SVIH VREMENA: Objavljen dosad nepoznat tekst svetskog izulioniste
DOSAD nepoznat tekst najpoznatijeg svetskog iluzioniste, Harija Hudinija, objavljen je u Sjedinjenim Američkim Državama povodom stogodišnjice njegove smrti.
Časopis Strand objavio je članak pod naslovom "Zanimljiv album isečaka" koji predstavlja detaljan osvrt na neke od izvođača koji su oblikovali rane dane scenske magije i uticali na životni put Hudinija.
Tekst sadrži prikaze brojnih pozorišnih najava iz doba kada je javnost bila sve fasciniranija natprirodnim, uz istovremeno rastuće interesovanje za neobične ili fantastične nastupe.
Hudini u članku istražuje najavljene predstave koje su uključivale "nekromantska čuda, magične obmane i nastupe najvećeg živog čarobnjaka".
- Ono što ovaj članak čini izuzetnim jeste to što otkriva stranu Hudinijeve ličnosti koja je uglavnom ostala u senci njegove ogromne slave kao majstora bekstava - izjavio je glavni urednik časopisa Strand, Endru Gali.
Članak je sačuvan među brojnim drugim dokumentima ovog umetnika u Hudinijevoj biblioteci, koja se nalazi u okviru Centra "Hari Ransom" na Univerzitetu Teksasa u Ostinu gde će povodom godišnjice njegove smrti, biti organizovan obilazak sa stručnim vođenjem.
Pored toga što je bio slavan po svojim mađioničarskim tačkama i nastojanju da razotkrije lažne medijume i spiritualiste, Hudini je bio i autor koji je iza sebe ostavio više od 24 knjige, pripovetke i pozorišna komada.
Hudini, čije je pravo ime bilo Erik Vajs, kao dete je iz Mađarske emigrirao u SAD gde je postao najpoznatiji zabavljač svog vremena, kako u Evropi, tako i u Americi.
Za subotu je širom sveta planirano nekoliko komemorativnih događaja povodom godišnjice njegove smrti.
Između ostalog, u Budimpešti, gradu u kojem je Hudini rođen 1874. godine, održaće se svečanost i javni događaji, dok će u njegovoj nekadašnjoj kući u Njujorku biti priređena spiritistička seansa.
(Telegraf)
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