HARI HUDINI NAJVEĆI ČAROBNJAK SVIH VREMENA: Objavljen dosad nepoznat tekst svetskog izulioniste

DOSAD nepoznat tekst najpoznatijeg svetskog iluzioniste, Harija Hudinija, objavljen je u Sjedinjenim Američkim Državama povodom stogodišnjice njegove smrti.

Foto: /X/ @Ku1989Paul

Časopis Strand objavio je članak pod naslovom "Zanimljiv album isečaka" koji predstavlja detaljan osvrt na neke od izvođača koji su oblikovali rane dane scenske magije i uticali na životni put Hudinija.

Tekst sadrži prikaze brojnih pozorišnih najava iz doba kada je javnost bila sve fasciniranija natprirodnim, uz istovremeno rastuće interesovanje za neobične ili fantastične nastupe.

Hudini u članku istražuje najavljene predstave koje su uključivale "nekromantska čuda, magične obmane i nastupe najvećeg živog čarobnjaka".

One hundred years after Harry Houdini died on Halloween night, the mystery surrounding his death still refuses to stay buried. The escape artist's official cause of death was peritonitis from a ruptured appendix. But the real story is stranger: nine days before he died, a university student walked into his dressing room in Montreal and began punching him in the stomach before Houdini could brace himself. Historians now believe those blows didn't kill him — but they masked the symptoms of the appendicitis that did, causing him to delay treatment until it was too late. The punches also triggered a financial twist. Houdini was thousands of dollars in debt when he died. Because the blows were blamed for his death, his life insurance paid out double — $50,000 total, worth nearly $1 million today. A century later, conspiracy theories persist, from murder by spirit mediums he'd been exposing as frauds to an intestinal blockage. As one Houdini historian put it: "There's plenty of room for speculation, for conspiracy theories, and so it continues." Full story here https://t.co/IGRJ1rKXcN — Fox News US (@FoxUSNews) October 31, 2026

- Ono što ovaj članak čini izuzetnim jeste to što otkriva stranu Hudinijeve ličnosti koja je uglavnom ostala u senci njegove ogromne slave kao majstora bekstava - izjavio je glavni urednik časopisa Strand, Endru Gali.

Članak je sačuvan među brojnim drugim dokumentima ovog umetnika u Hudinijevoj biblioteci, koja se nalazi u okviru Centra "Hari Ransom" na Univerzitetu Teksasa u Ostinu gde će povodom godišnjice njegove smrti, biti organizovan obilazak sa stručnim vođenjem.

Pored toga što je bio slavan po svojim mađioničarskim tačkama i nastojanju da razotkrije lažne medijume i spiritualiste, Hudini je bio i autor koji je iza sebe ostavio više od 24 knjige, pripovetke i pozorišna komada.

En 1926, Harry Houdini tenía 52 años, se había escapado de cientos de esposas y no pudo escapar de un apéndice reventado. Su mujer, Bess, esperó diez años a que volviera. Había nacido en Budapest en 1874 como Erik Weisz, hijo de un rabino que emigró a Estados Unidos y nunca salió de la pobreza. Se hizo famoso saliendo de cárceles, cajas fuertes y tanques de agua, y adoraba a su madre, Cecilia. Cuando ella murió en 1913, mientras él actuaba en Europa, se desplomó al recibir la noticia. Pasó años buscando médiums que le pusieran en contacto con ella. En 1922 una le entregó un mensaje de su madre escrito en un inglés perfecto, un idioma que Cecilia nunca habló. Desde entonces se dedicó a desenmascarar fraudes. En octubre de 1926, en Montreal, un estudiante le golpeó varias veces en el estómago antes de que pudiera prepararse. Siguió actuando con fiebre y murió en Detroit el 31 de octubre, de una peritonitis. Hoy hace cien años. Antes había pactado con Bess un código secreto. Si había otra vida, el primero en morir se lo haría llegar al otro. Años después, cada noche de Halloween, Bess organizaba una sesión para esperarlo. La última fue en 1936, en una azotea de Hollywood, ante unas 300 personas y con la radio en directo. Tras más de una hora de silencio, dijo: «Ahora, con respeto, apago la luz. Se acabó. Buenas noches, Harry». A mí lo que más me conmueve es que el hombre que desmontó tantos trucos de médiums le dejara a su mujer una contraseña, por si acaso. Ella cumplió su parte durante diez años. — Ankor Inclán (@ankorinclan) October 31, 2026

Hudini, čije je pravo ime bilo Erik Vajs, kao dete je iz Mađarske emigrirao u SAD gde je postao najpoznatiji zabavljač svog vremena, kako u Evropi, tako i u Americi.

Za subotu je širom sveta planirano nekoliko komemorativnih događaja povodom godišnjice njegove smrti.

Između ostalog, u Budimpešti, gradu u kojem je Hudini rođen 1874. godine, održaće se svečanost i javni događaji, dok će u njegovoj nekadašnjoj kući u Njujorku biti priređena spiritistička seansa.

(Telegraf)

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