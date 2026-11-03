IZBEGAVAJTE PROVOKACIJE, PAZITE SE U SAOBRAĆAJU Astro savet za utorak, 3. novembar: Ova 4 podznaka su na udaru izazovnog aspekta
URAN, planeta neočekivanih situacija, u komunikativnim Blizancima, pravi kvadrat sa Mesecom koji danas ulazi u poslovičnu, perfekcionistički nastrojenu Devicu.
Ovaj aspekt podstiče nervozu, napetost, tenziju u međuljudskim odnosima, probleme u dogovorima, sa ugovorima, nagle reakcije, zbog čega se neke reči mogu izgovoriti u afektu, jer i Blizancima i Devicom upravlja Merkur, simbol komunikacija.
Zato bi trebalo izbrojati do deset pre nego što, isprovocirani, izgovorite nešto što zapravo niste mislili.
Mesec je simbol privatnog života, pa ovaj izazovan aspekt donosi i sukobe sa članovima porodice, naročito sa ženama, a upozorava i na veću opasnost u saobraćaju, zbog čega je neophodan dodatni oprez i za volanom i na pešačkom prelazu.
Na udaru su osobe sa podznakom u prvoj dekadi Blizanaca, Device, Strelca i Riba.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
SPOPADA GA U DVORIŠTU: Penzioner se žalio nadležnima da ga ptica emu mesecima prati
02. 11. 2026. u 23:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Komentari (0)