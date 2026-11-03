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IZBEGAVAJTE PROVOKACIJE, PAZITE SE U SAOBRAĆAJU Astro savet za utorak, 3. novembar: Ova 4 podznaka su na udaru izazovnog aspekta

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

03. 11. 2026. u 07:00

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URAN, planeta neočekivanih situacija, u komunikativnim Blizancima, pravi kvadrat sa Mesecom koji danas ulazi u poslovičnu, perfekcionistički nastrojenu Devicu.

ИЗБЕГАВАЈТЕ ПРОВОКАЦИЈЕ, ПАЗИТЕ СЕ У САОБРАЋАЈУ Астро савет за уторак, 3. новембар: Ова 4 подзнака су на удару изазовног аспекта

Foto: Marcos alvarado / Alamy, Depozitfoto/ merzavka/ piotr_marcinski / Profimedia

Ovaj aspekt podstiče nervozu, napetost, tenziju u međuljudskim odnosima, probleme u dogovorima, sa ugovorima, nagle reakcije, zbog čega se neke reči mogu izgovoriti u afektu, jer i Blizancima i Devicom upravlja Merkur, simbol komunikacija.

Zato bi trebalo izbrojati do deset pre nego što, isprovocirani, izgovorite nešto što zapravo niste mislili.

Mesec je simbol privatnog života, pa ovaj izazovan aspekt donosi i sukobe sa članovima porodice, naročito sa ženama, a upozorava i na veću opasnost u saobraćaju, zbog čega je neophodan dodatni oprez i za volanom i na pešačkom prelazu.

Na udaru su osobe sa podznakom u prvoj dekadi Blizanaca, Device, Strelca i Riba.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

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