OTVORILI SU VREMENSKU KAPSULU POSLE 50 GODINA: Ono što su zatekli ostavilo ih je u suzama (VIDEO)

STANOVNICI američkog grada Talsa, u Oklahomi, učestvovali su u neobičnom projektu koji je trebalo da ostavi “trag za buduće generacije”.

Foto: /X/ @ClassiclineUK

Potpuno nov automobil, model Plymouth Belvedere, i drugi predmeti iz svakodnevnog života smešteni su u betonsko sklonište, uz očekivanje da će ih neko otvoriti 2007. godine.

Kada je došao taj dan, hiljade ljudi okupile su se da prisustvuju događaju koji je trebalo da bude poput “putovanja kroz vreme”.

Betonsko sklonište ispred sudnice

Sve je počelo 15. juna 1957. godine. Povodom obeležavanja 50 godina od osnivanja države, organizovana je velika manifestacija pod nazivom “Tulsarama“, a njen najneobičniji deo bio je projekat namenjen ljudima koji će živeti pola veka kasnije.

Ispred gradske sudnice izgrađeno je betonsko sklonište, osmišljeno tako da izdrži i nuklearni napad.

Foto: /X/ @BrianRoemmele

U njega je smešteno nešto što je trebalo da postane “vremenska kapsula”, sačuvana od uticaja spoljašnjeg sveta. Organizatori su odlučili da je otvore tek 15. juna 2007. godine.

U središtu projekta nalazio se nov automobil zlatno-bele boje, koji je u trenutku smeštanja u bunker imao pređenih 6,4 kilometra.

Automobil je dobio nadimak Miss Belvedere, što je osmislila organizatorka manifestacije Šeron King Dejvis.

Očekivanja su bila velika

Istovremeno je upriličeno i neobično takmičenje za stanovnike. Zadatak je bio da pogode koliko će Talsa imati žitelja 2007. godine.

Onaj čija procena bude najbliža stvarnom broju osvojiće automobil, ali i štedni račun sa 100 dolara.

Najuspešniji je bio Rejmond Hambertson, koji je predvideo da će grad imati 384.743 stanovnika. Njegova procena pokazala se izuzetno preciznom, budući da je Talsa 2007. godine brojala 382.457 duša.

Kada je 15. juna 2007. godine konačno došao dan otvaranja, događaj je privukao hiljade radoznalih građana.

Foto: /X/ @kananmehdiyev

Posle pola veka, radnici su započeli uklanjanje betonske konstrukcije i zaštitnih slojeva koji su čuvali njenu unutrašnjost.

Očekivanja su bila velika. Mnogi su želeli da vide kako je vreme uticalo na ono što je ostavljeno 1957. godine i da li je sklonište uspelo da sačuva svoj sadržaj.

Istorijska i emotivna vrednost

Međutim, kada je uklonjena zaštitna ambalaža prekrivena debelim slojem crvenog blata, usledilo je veliko razočaranje!

Ispred okupljenih se ukazao automobil koji je nekada bio potpuno nov, a sada je bio prekriven rđom i nije mogao čak ni da se pokrene.

Unutar betonskog skloništa, tokom godina, nakupilo se oko 7.570 litara vode, što je ostavilo ozbiljne posledice.

Ipak, publika nije delovala razočarano. Naprotiv, prizor je za mnoge imao posebnu istorijsku i emotivnu vrednost.

- To je naša grobnica kralja Tutankamona. Kao da je reč o bajci - rekao je Dejv Stragand za lokalne medije.

Priča je imala i tužan obrt

Iako automobil nije uspeo da preživi decenije provedene u vlažnom okruženju, nisu svi predmeti iz skloništa dočekali otvaranje u tako lošem stanju.

Unutra su pronađeni kanister za benzin i zarđale limenke piva Schlitz. Međutim, jedinstvena “vremenska kapsula” sačuvala je mnogo vrednije uspomene iz 1957. godine.

U njoj su se nalazili američka zastava koja nije izbledela, istorijski dokumenti i avionske mape grada, a svi ti predmeti bili su u dobrom stanju.

Tako je projekat, uprkos oštećenom automobilu, ipak uspeo da sačuva deo svakodnevice jednog vremena i prenese ga ljudima koji su pola veka kasnije došli da zavire u prošlost.

Priča je imala i tužan obrt. Rejmond Hambertson, čija je procena stanovništva Talse bila najbliža stvarnom broju, preminuo je 1979. godine, gotovo tri decenije pre otvaranja bunkera. Zbog toga je četvorotočkaš pripao njegovim naslednicima.

Da bi se vozilo koliko-toliko sačuvalo, Dvajt Foster iz radionice “Ultra One“ donirao je oko 20.000 dolara za njegovu restauraciju.

Od 2020. godine izložen je u muzeju Historic Auto Attractions u Rošku, u američkoj državi Ilinois.

(Telegraf)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.