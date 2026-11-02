MEČE UPALO U BUNAR: Pogledajte kako su ga spasli (VIDEO)
NEVEROVATNA situacija iznenadila je lovce u bribirskoj šumi u opštini Vinodol. Lovci Mario Zubčić i Dario Vlastelić spasili su medvedića od godinu dana koji je upao u bunar na predelu Maševo u bribirskoj šumi.
Lovac Mario primetio je medvedicu s mladim medvedom. Nakon što se ona nevoljno udaljila video je da je oko grla bunara sve iskopano.
Mario, inače član Lovačkog društva Ričina Crikvenica, kontaktirao je Lovačko društvo Vepar Bribir i na teren je izašao lovočuvar Dario.
Medvedica je kopala oko bunara, na sve načine je pokušala da spasi meče. Kad se pomerila, hrabri lovci su otišli po merdevine i spustili ih u bunar.
Bilo je dosta rizično, s obzirom na to da je medvedica bila u bilzini.
U prvom trenutku nije bilo reakcije mečeta, verojatno su mu se mišići ukočili od hladne vode, no potom je hrabro krenuo prema izlazu. Uspeo je da se popene na merdevine.
- Ajde, medo, bravo medo - vikali su presrećni lovci.
(Telegraf)
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