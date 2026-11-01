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"DRAGI, MOLIM TE..." Tramp otkrio detalje neslaganja sa Melanijom

Novosti online

01. 11. 2026. u 17:51

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp priznao je da njegova supruga Melanija ne odobrava njegovo plesanje na javnim događajima.

ДРАГИ, МОЛИМ ТЕ... Трамп открио детаље неслагања са Меланијом

Foto: Thompson/AdMedia/Sipa Press/Profimedia

Govorio je o neslaganjima sa suprugom tokom predizbornog skupa na Floridi.

„Dragi, molim te, nemoj više da plešeš. Ti si predsednik“, citirao je Tramp prvu damu SAD.

Tramp je ranije izjavio da njegova žena mrzi kada on igra svoj prepoznatljivi ples. Naknadno je napomenuo da svoju ženu smatra veoma inteligentnom i uticajnom.

(alo.rs)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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