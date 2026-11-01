OBIČAJI POVEZANI SA UROCIMA: Zašto se u Srbiji od lepih reči branimo crvenim koncem i amajlijama?

DETE je lepo, zdravo i napredno, ali se pohvala često završava rečima: „Pu, pu, da ga ne ureknem“. Ova dobro poznata rečenica otvara priču o starom narodnom verovanju da nesreću mogu da izazovu pogled, zavist, pa čak i divljenje izgovoreno bez loše namere. Od zaštitnih reči do crvenog konca, običaji povezani sa urocima ostavili su trag u svakodnevnom govoru i porodičnoj tradiciji.

Foto: Mykola Lytvynenko / Alamy / Profimedia

U Etnološko-antropološkom pojmovniku srpske kulture Etnografskog instituta SANU, urok se opisuje kao narodno verovanje u mogućnost nanošenja zla pogledom ili rečima. Posebno je zanimljivo što, prema tim predstavama, osoba nije morala da bude zlonamerna: smatralo se da i iskreno čuđenje ili preterano hvaljenje mogu nekome da naškode.

Zato su pohvale pratile zaštitne rečenice, poput „ne bilo uroka“ i „da ga ne ureknem“. Njihova uloga bila je da, prema verovanju, spreče neželjenu posledicu lepih reči.

Zaštita se tražila i u neobičnim nadimcima. Pojmovnik beleži da su decu nazivali pogrdnim imenima jer se verovalo da im se ne može nauditi ako njihovo pravo ime ostane nepoznato. Iza takvog postupka stajala je želja da se dete sačuva od zamišljene opasnosti.

Zašto baš crveni konac?

Jedan od najprepoznatljivijih predmeta povezanih sa ovim verovanjem jeste crveni končić oko ručnog zgloba.

Etnološkinja Vesna Marjanović objasnila je ranije za Mondo da je crvena boja u narodnoj simbolici povezivana sa životom i krvlju. Poseban značaj imala je i vunena nit: vuna se povezivala sa precima, od kojih se očekivalo da zaštite novog člana porodice.

U tom tumačenju, mali komad konca nosio je mnogo širu poruku - želju da dete bude zdravo i bezbedno.

Marjanović je ukazala i da su u narodnim predstavama urocima mogli biti izloženi stoka i druga dobra važna za opstanak domaćinstva. Strah se, dakle, vezivao za ono što je porodici bilo najdragocenije.

Predmet koji treba da „uhvati“ pogled

Etnolog Saša Srećković, saradnik Etnografskog muzeja u Beogradu, govoreći za „Politikin magazin“, opisao je različite amajlije kojima su ljudi pripisivali zaštitnu moć. Među njima su predmeti od biljaka, metala, kamenja, životinjskih zuba i kandži.

Posebno je zanimljiv vuneni povoj sa uročnicom iz muzejske zbirke, poreklom iz okoline Plava. Postavljao se tako da ukrašeni deo bude na grudima deteta, kako bi se, prema verovanju, pogled zadržao upravo na njemu.

Sličnu logiku opisala je za RTV profesorka narodne književnosti Ljiljana Pešikan: upadljiva boja ili predmet trebalo je da privuku pogled i tako simbolično zaštite osobu.

Etnološki izvori dokumentuju ove običaje kao deo narodne kulture, a ne kao potvrdu postojanja natprirodne moći. Ipak, rečenica „da te ne ureknem“ pokazuje koliko dugo jedno verovanje može da opstane u jeziku - čak i kada je izgovaramo gotovo automatski, odmah posle najlepše pohvale.

(24sedam)

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