DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 2. NOVEMBAR: Bika očekuje svađa sa partnerom, Raka sa ženama na poslu, Jarac donosi važnu odluku

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 2. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec prelazi preko Jupitera i vašeg vladaoca Marsa, planeta prosperiteta i akcije, u kući kreativnosti, donoseći vam uspeh u umetničkom zanimanju, sportu ili privatnom biznisu. Poslušajte savet Vage ili Strelca.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Možete da postignete isplativ dogovor, ako se bavite samostalnom delatnošću ili planirate poslovnu saradnju sa strancima. Iznenadna svađa sa partnerom ili mlađim članom porodice. Bol u leđima.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Naglašen znak Lava donosi vam uspeh preko zanimanja koja imaju veze sa kraćim putovanjima, medijima, privatnim preduzetništvom, obrazovanjem. Pokušajte da se manje nervirate zbog porodične situacije. Nesanica.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kući novca čini vas aktivnijim donoseći dogovor o novom poslu. Rasprave sa ženama na poslu. Vanredni izdaci u domu. Poslušajte savet Riba. Provodite više vremena u društvu prijatelja.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec prelazi preko Marsa i Jupitera u vašem znaku praveći trigon sa Saturnom što donosi priliku da ostvarite cilj u vezi sa kreativnom ili delatnošću, kao i sa započinjanjem privatnog biznisa. Skloni ste preispitivanju odluka u ljubavi.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Naglašena kuća podsvesti čini vas sklonim introspekciji i podstiče interes za psihološke i duhovne teme. Dogovor o novom projektu. Poslušajte savet mlađe osobe. Provodite više vremena u društvu prijatelja.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mesec prelazi preko Marsa, koji upravlja partnerskim odnosima i finansijama, i Jupitera koji upravlja vašim komunikacijama, u kući novca donoseći vam dobitke preko posla medija, društvenog angažmana ili nekonvencionalnih vidova zarade.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Preko Jupitera i vašeg vladaoca Marsa, planeta prosperiteta i sukoba, u kući karijere prelazi Mesec donoseći vam probleme sa nadređenima, čak otkaz. Nesporazumi, svađe i rasprave sa ženama na poslu.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Preko Marsa i vašeg vladaoca Jupitera u vašoj devetoj kući prelazi Mesec donosi vam uspeh preko prekookeanskih putovanja, obrazovanja, pravnih pitanja, rada u inostranstvu. Mlađa osoba iz porodice očekuje savet od vas.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Sa naglašenom kućom novca u kojoj Mesec pravi konjunkciju sa Marsom i Jupiterom, fokusirani ste na rešavanje finansijskih pitanja i pronalaženje novih vidova zarade. Donosite važnu odluku na emotivnom planu.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec prelazi preko Marsa i Jupitera u sedmoj kući donoseći vam probleme u partnerskim odnosima, i poslovnim i ljubavnim. Aspekti sa vašim vladaocem Saturnom, donosi vam dobitke preko kraćeg putovanja, poslovnog dogovora ili ugovora.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Prelazak Meseca preko Marsa i vašeg vladaoca Jupitera u šestoj kući može da vas podstakne da promenite posao, radno mest ili da usvojite zdravije navike, promenite način ishrane. Budete tolerantniji prema saradnicima i kolegama.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.