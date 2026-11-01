DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 2. NOVEMBAR: Bika očekuje svađa sa partnerom, Raka sa ženama na poslu, Jarac donosi važnu odluku
SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 2. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Mesec prelazi preko Jupitera i vašeg vladaoca Marsa, planeta prosperiteta i akcije, u kući kreativnosti, donoseći vam uspeh u umetničkom zanimanju, sportu ili privatnom biznisu. Poslušajte savet Vage ili Strelca.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Možete da postignete isplativ dogovor, ako se bavite samostalnom delatnošću ili planirate poslovnu saradnju sa strancima. Iznenadna svađa sa partnerom ili mlađim članom porodice. Bol u leđima.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Naglašen znak Lava donosi vam uspeh preko zanimanja koja imaju veze sa kraćim putovanjima, medijima, privatnim preduzetništvom, obrazovanjem. Pokušajte da se manje nervirate zbog porodične situacije. Nesanica.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec u kući novca čini vas aktivnijim donoseći dogovor o novom poslu. Rasprave sa ženama na poslu. Vanredni izdaci u domu. Poslušajte savet Riba. Provodite više vremena u društvu prijatelja.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Mesec prelazi preko Marsa i Jupitera u vašem znaku praveći trigon sa Saturnom što donosi priliku da ostvarite cilj u vezi sa kreativnom ili delatnošću, kao i sa započinjanjem privatnog biznisa. Skloni ste preispitivanju odluka u ljubavi.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Naglašena kuća podsvesti čini vas sklonim introspekciji i podstiče interes za psihološke i duhovne teme. Dogovor o novom projektu. Poslušajte savet mlađe osobe. Provodite više vremena u društvu prijatelja.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Mesec prelazi preko Marsa, koji upravlja partnerskim odnosima i finansijama, i Jupitera koji upravlja vašim komunikacijama, u kući novca donoseći vam dobitke preko posla medija, društvenog angažmana ili nekonvencionalnih vidova zarade.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Preko Jupitera i vašeg vladaoca Marsa, planeta prosperiteta i sukoba, u kući karijere prelazi Mesec donoseći vam probleme sa nadređenima, čak otkaz. Nesporazumi, svađe i rasprave sa ženama na poslu.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Preko Marsa i vašeg vladaoca Jupitera u vašoj devetoj kući prelazi Mesec donosi vam uspeh preko prekookeanskih putovanja, obrazovanja, pravnih pitanja, rada u inostranstvu. Mlađa osoba iz porodice očekuje savet od vas.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Sa naglašenom kućom novca u kojoj Mesec pravi konjunkciju sa Marsom i Jupiterom, fokusirani ste na rešavanje finansijskih pitanja i pronalaženje novih vidova zarade. Donosite važnu odluku na emotivnom planu.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Mesec prelazi preko Marsa i Jupitera u sedmoj kući donoseći vam probleme u partnerskim odnosima, i poslovnim i ljubavnim. Aspekti sa vašim vladaocem Saturnom, donosi vam dobitke preko kraćeg putovanja, poslovnog dogovora ili ugovora.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Prelazak Meseca preko Marsa i vašeg vladaoca Jupitera u šestoj kući može da vas podstakne da promenite posao, radno mest ili da usvojite zdravije navike, promenite način ishrane. Budete tolerantniji prema saradnicima i kolegama.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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