AKO ŽENA IMA OVIH 12 OSOBINA, TEŠKO JU JE PREVARITI: Mudrost i samopouzdanje ne mogu se odglumiti

ŽENA koja ima zdravo samopouzdanje ne takmiči se s drugim ženama, ne plaši se tuđeg znanja i ne traži potvrdu svoje vrednosti od drugih. A kad je reč o međuljudskim odnosima, iskustvo i mudrost pomažu joj da prepozna ono što mnogi pokušavaju da sakriju.

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Samopouzdanje nije potreba da uvek budemo najglasniji, najlepši ili najvažniji u prostoriji. Naprotiv, prava sigurnost u sebe vidi se u načinu na koji žena reaguje na druge ljude, prihvata komplimente i suočava se sa situacijama u kojima nije u centru pažnje.

Pet znakova da žena ima zdravo samopouzdanje

Može da pohvali lepšu ženu. Ne doživljava tuđu lepotu kao pretnju sopstvenoj vrednosti. Zna da nečija lepota ne umanjuje njenu;

Ne oseća se ugroženo kad neko zna više od nje. Spremna je da sasluša, nauči nešto novo i prizna da ne zna sve. Tuđe znanje ne smatra svojim porazom;

Postavlja pitanja bez straha da će ispasti neznalica. Ne glumi da sve razume samo da bi ostavila dobar utisak. Važnije joj je da nešto nauči nego da sačuva lažnu sliku o sebi;

Ne mora uvek da bude u centru pažnje. Ne zavisi od tuđih pogleda i odobravanja. Može da bude primećena, ali i da ostane po strani, bez osećaja da zbog toga manje vredi;

Prihvata kompliment bez umanjivanja sebe. Kad joj neko kaže nešto lepo, ume jednostavno da se zahvali. Ne oseća potrebu da odmah ospori pohvalu ili pronađe manu na sebi.

Sedam stvari koje mudra žena prepoznaje

Samopouzdanje je jedno, a životno iskustvo drugo. Kad se spoje, žena lakše prepoznaje obrasce ponašanja koji mogu da otkriju mnogo više od nečijih reči.

Tako, mudra žena uvek prepoznaje:

Osmeh koji nije iskren. Primećuje kada se nečiji izraz lica ne poklapa sa ponašanjem i odnosom koji pokazuje prema njoj;

Pohvalu iza koje stoji interes. Razlikuje iskreno priznanje od laskanja kojim neko pokušava da dobije uslugu, pažnju ili neku drugu korist;

Prijateljstvo koje traje samo dok ona daje. Vremenom uočava ko je uz nju zbog nje same, a ko ostaje samo dok ima koristi od njenog vremena, podrške ili velikodušnosti;

Izgovor koji se ponavlja previše puta. Razume da svako može da pogreši ili ima težak period, ali kada se isti izgovori stalno ponavljaju, počinje da obraća pažnju na dela;

Ljubomoru skrivenu iza šale. Prepoznaje kada se iza navodno bezazlenih komentara kriju omalovažavanje, zavist ili pokušaj da se umanji njen uspeh;

Obećanje izgovoreno samo da bi je umirili. Ne oslanja se samo na lepe reči. Posmatra da li ih prate konkretni postupci i da li se obećanja zaista ispunjavaju;

Čoveka koji ostaje uz nju kada stvari krenu nizbrdo. Zna da se iskrenost odnosa najbolje vidi onda kada više nema koristi, lakih rešenja i razloga za slavlje. Podrška u teškim trenucima često govori više od stotinu velikih obećanja.

Samopouzdanje ne znači da žena nikada ne sumnja. Zdravo samopouzdanje ne podrazumeva da žena uvek mora da bude jaka, da nikada ne pogreši ili da nepogrešivo čita tuđe namere. Ono znači da poznaje svoju vrednost, da ume da postavi granice i da ne mora da se dokazuje po svaku cenu. Jer mudra žena ne procenjuje ljude samo po onome što govore, već i po onome što dosledno rade.

(Kutak za žene)

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