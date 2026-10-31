OVI ZNAKOVI ODAJU OSOBU KOJA VAS TAJNO MRZI: Smeši vam se, a čeka kad ćete se spotaći

PRAVI odnos neke osobe prema nama ne prepoznaje se uvek kroz ono što govori, već mnogočešće kroz sitnice koje na prvi pogled mogu delovati nevažno. Neko može da bude prijatan, darazgovara sa nama i da se šali, ali da se iza takvog ponašanja ipak kriju hladnoća i nedostatakiskrene bliskosti.

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Netrepeljivost se najčešće ne ispoljava otvoreno, već kroz suptilne znakove koje nije uvek lakoprimetiti. To može biti pogled koji kratko traje, osmeh koji brzo nestaje ili govor tela koji pokazujenelagodu i potrebu za distancom. Jedan takav postupak ne mora nužno da znači mnogo, alikada se određeni obrasci ponašanja stalno ponavljaju, mogu nam otkriti više o nečijemstvarnom odnosu prema nama nego same izgovorene reči.

Retko uspostavlja kontakt očima sa vama

Pogled često može da otkrije koliko je neko zainteresovan za razgovor i koliko pažnje zaistaposvećuje osobi sa kojom komunicira. Kada nam neko prija i želimo da budemo bliski sa njim,prirodno je da češće tražimo njegov pogled i održavamo kontakt očima.

Međutim, ako tokom razgovora neko stalno skreće pogled, zagleda telefon, posmatra okolinu ilitraži pogledom druge ljude, to može ukazivati na nedostatak zainteresovanosti ili određenunelagodu u vašem prisustvu. Posebno je zanimljivo ako primetite da sa drugim ljudima mnogolakše i spontanije ostvaruje kontakt očima.

Naravno, ovakvo ponašanje ne mora nužno da znači da osoba gaji negativna osećanja premavama. Stidljivost, nesigurnost, umor ili nelagodnost u komunikaciji takođe mogu biti razlogizbegavanja pogleda.

Zato je važno posmatrati širu sliku i obratiti pažnju na to da li se osoba prema vama ponašadrugačije nego prema ljudima iz svog okruženja.

Na njenom licu se na kratko pojavi izraz prezira

Izrazi lica često otkrivaju mnogo više nego što osoba želi da pokaže. Neko može pažljivo da birareči, da se trudi da ostavi utisak ljubaznosti i da tokom razgovora deluje sasvim prijatno, alikratkotrajna reakcija lica ponekad može da oda drugačija osećanja.

Jedan od mogućih pokazatelja negativnog stava jeste izraz prezira, koji se može prepoznati poblagom podizanju jednog ugla usana, karakterističnoj grimasi ili kratkom izrazu gađenja inezadovoljstva. Takve reakcije mogu se pojaviti na trenutak, a zatim nestati kao da se ništa nijedogodilo.

Ipak, ne treba svaku promenu izraza lica odmah povezivati sa netrpeljivošću. Osoba može bitizamišljena, umorna ili zaokupljena nečim što nema nikakve veze sa vama.

Mnogo je značajnije ako se takve reakcije ponavljaju upravo tokom razgovora sa vama, dok ukomunikaciji sa drugim ljudima osoba deluje opuštenije i prijatnije. Upravo ponavljanje sličnihreakcija može biti razlog da pažljivije sagledate njen odnos prema vama.

Retko vam upućuje iskren osmeh

Osmeh je jedan od najjednostavnijih načina na koji pokazujemo simpatije, toplinu i otvorenostprema drugim ljudima. Zato nije važno samo da li vam se neko osmehuje, već i da li se njegovoponašanje menja kada ste vi u blizini.

Zamislite osobu koja u društvu drugih ljudi deluje opušteno, često se smeje, šali i rado učestvujeu razgovoru. Međutim, čim se vi pojavite ili uključite u komunikaciju, njen izraz lica postajeozbiljniji, a ponašanje znatno rezervisanije.

Ako se takva promena često ponavlja, moguće je da ukazuje na određenu nelagodu, nedostatakbliskosti ili želju da zadrži emotivnu distancu.

Naravno, izostanak osmeha ne znači automatski da vas neko ne voli. Možda je osoba umorna,neraspoložena ili opterećena sopstvenim problemima. Ipak, mnogo više pažnje zaslužujesituacija u kojoj je neko prema svima srdačan i nasmejan, a upravo u vašem prisustvu redovnopostaje hladan i uzdržan.

(Alo)

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