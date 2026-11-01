OVO SE DEŠAVA POSLE GODINU DANA Astro savet za nedelju 1. novembar: Evo koji znaci mogu doneti važnu odluku o završetku nekog odnosa

JEDNOM godišnje, poslednja Mesečeva četvrt obrazuje se u Lavu, a ove godine ta faza formira se 1. novembra, u 21.30, na devetom stepenu ovog vatrenog znaka.

Foto: Depositphotos/zoomteam/peshkova

Tada Mesec u Lavu obrazuje kvadrat sa Suncem u Škorpiji, odnosno, poslednju od četiri mene, koja zato i nosi taj naziv.

Kada je Mesec u ovoj fazi opadanja, ne bi trebalo započinjati ništa novo što se odnosi i na poslovni i na emotivni život. Ovo je period opuštanja, kada se Zemljin satelit, u stvari, priprema za fazu mladog Meseca, 9. novembra, na 16. stepenu Škorpije.

Sada treba privoditi kraju poslove započete u vreme mladog Meseca, 10. oktobra, jer vam doneti uspeh i dobitke preko simbolike devetog stepena Lava: pravnih pitanja, položaja, obrazovanja, kontakata sa strancima. Ovaj izazovan aspekt će se osećati narednih 28 dana koliko traje Mesečev (lunarni) ciklus, a najviše će uticati na Lavove, Vodolije, Bikove i Škorpije rođene u prvoj dekadi znaka.

Mada se svake godine formira poslednja četvrt u Lavu, aspekti koje Mesec obrazuje sa ostalim tranzitnim planetama nisu isti, zbog čega se ne ponavljaju isti događaji.

Osim podrazumevajućeg, napetog aspekta (kvadrata) sa Suncem, poslednja Mesečeva četvrt ove godine, uz nekoliko dobrih aspekata, obrazuje i kvadrat sa retrogradnim Merkurom i opoziciju sa Plutonom. Zato se fiksni znaci (Lav, Škorpija,Vodolija, Bik) mogu naći pred odlukom o završetku nekog odnosa. ljubavnog, partnerskog, prijateljskom...

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.