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DODATNI OPREZ U SAOBRAĆAJU, PAZITE ŠTA IZJAVLJUJETE Astro savet za četvrtak, 29. oktobar: Evo koji su znaci na udaru retrogradnog Merkura

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

29. 10. 2026. u 07:00

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MESEC, simbol emocija, raspoloženja, privatnog života, u Blizancima, znaku komunikacija, mentalnog stanja, biznisa, obrazuje izazovan aspekt sa retrogradnim Merkurom (koji upravlja Blizancima) u Škorpiji, znaku novca i moći.

ДОДАТНИ ОПРЕЗ У САОБРАЋАЈУ, ПАЗИТЕ ШТА ИЗЈАВЉУЈЕТЕ Астро савет за четвртак, 29. октобар: Ево који су знаци на удару ретроградног Меркура

Foto: Deposit/ NewAfrica

Ovaj aspekt donosi finansijske i probleme u porodičnim odnosima, naročito sa muškarcima i mladima.

Takođe, povedite više računa o tome šta i kome pričate, o svojim izjavama, dokumentaciji, vrednim sitnicama, i naravno, u saobraćaju u kojem je neophodan dodatni oprez. Prilagodite se novim situacijama, okolnostima, naročito na poslu, pa i osobama ukoliko morate da ponovo sarađujete sa nekim ko vam možda i nije po volji.

Na udaru su Blizanci, Škorpije, Strelci, Bikovi.

Ne preporučuje se započinjanje bilo kakvih poslova, projekata, dogovora i sl. Bolje sačekajte 13. novembar kada će Merkur krenuti direktnim hodom.

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