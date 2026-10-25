POVRATAK RETROGRADNE VENERE U VAGU Astro savet za nedelju, 25. oktobar: Evo kome se vraćaju stari partneri a kome stari dugovi

PLANETA ljubavi, partnerstva, braka i novca, Venera, 25. oktobra vraća se u Vagu, znak kojim vlada.

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Ovakva pozicija najavljuje povratak bivših partnera, ali i vraćanje na dnevni red starih problema u bračnim ili partnerskim odnosima. Takođe, nepovoljno utiče na finansije jer donosi i povratak starih dugova, računa i sl. Tome doprinosi i ulazak Meseca u Bika (kojim vlada Venera), znak novca i nekretnina, koji pravi izazovne aspekte sa Plutonom, Hironom i Venerom.

Povratak Venere u Vagu će najviše osetiti Vage, Ovnovi, Rakovi i Jarčevi.