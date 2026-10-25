POVRATAK RETROGRADNE VENERE U VAGU Astro savet za nedelju, 25. oktobar: Evo kome se vraćaju stari partneri a kome stari dugovi
PLANETA ljubavi, partnerstva, braka i novca, Venera, 25. oktobra vraća se u Vagu, znak kojim vlada.
Ovakva pozicija najavljuje povratak bivših partnera, ali i vraćanje na dnevni red starih problema u bračnim ili partnerskim odnosima. Takođe, nepovoljno utiče na finansije jer donosi i povratak starih dugova, računa i sl. Tome doprinosi i ulazak Meseca u Bika (kojim vlada Venera), znak novca i nekretnina, koji pravi izazovne aspekte sa Plutonom, Hironom i Venerom.
Povratak Venere u Vagu će najviše osetiti Vage, Ovnovi, Rakovi i Jarčevi.
Preporučujemo
ŽELjE POČINjU DA IM SE OSTVARUJU: Ova 4 znaka u novembru konačno dolaze na svoje
24. 10. 2026. u 15:26
KOLIKO VODE DNEVNO NAM JE STVARNO POTREBNO? Šta je mit, a šta istina?
24. 10. 2026. u 14:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORCA VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)