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POVRATAK RETROGRADNE VENERE U VAGU Astro savet za nedelju, 25. oktobar: Evo kome se vraćaju stari partneri a kome stari dugovi

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

25. 10. 2026. u 07:00

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PLANETA ljubavi, partnerstva, braka i novca, Venera, 25. oktobra vraća se u Vagu, znak kojim vlada.

ПОВРАТАК РЕТРОГРАДНЕ ВЕНЕРЕ У ВАГУ Астро савет за недељу, 25. октобар: Ево коме се враћају стари партнери а коме стари дугови

Foto: Depositphotos/peshkova/zoomteam

Ovakva pozicija najavljuje povratak bivših partnera, ali i vraćanje na dnevni red starih problema u bračnim ili partnerskim odnosima. Takođe, nepovoljno utiče na finansije jer donosi i povratak starih dugova, računa i sl. Tome doprinosi i ulazak Meseca u Bika (kojim vlada Venera), znak novca i nekretnina, koji pravi izazovne aspekte sa Plutonom, Hironom i Venerom.

Povratak Venere u Vagu će najviše osetiti Vage, Ovnovi, Rakovi i Jarčevi.

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