MUDROST GVOZDENE LEJDI: Nekada je kazna jedini način da se nauči lekcija

MUDROST se ne ogleda u tome da čoveku uvek olakšamo put, već i da mu dopustimo da oseti posledice sopstvenih izbora.

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Postoje lekcije koje ne možemo naučiti iz tuđih reči, saveta i upozorenja. Ponekad je tek suočavanje sa posledicama ono što nas natera da zastanemo, preispitamo svoje postupke i shvatimo da svaka odluka nosi određenu odgovornost.

Upravo je lična odgovornost bila jedna od važnih tema u razmišljanjima Margaret Tačer, nekadašnje britanske premijerke, koja je verovala da čovek mora biti svestan sopstvene uloge u oblikovanju svog života.

- Sloboda nije isto što i lak život [...] ona zahteva samodisciplinu i nameće velike odgovornosti - istakla je Tačer u govoru održanom 1978. godine u crkvi Sent Lorens Džuri u Londonu, istakavši da sloboda i odgovornost moraju ići zajedno.

Drugim rečima, sloboda podrazumeva pravo na izbor, ali i spremnost da se prihvate posledice tog izbora.

Ta ideja otvara i šire pitanje: može li preterana popustljivost ponekad da bude prepreka sazrevanju? Kada se svaki propust opravdava, a svaka posledica uklanja, čovek može ostati bez prilike da razume težinu sopstvenih postupaka.

Kazna, u tom smislu, ne mora da bude shvaćena samo kao osveta ili način da se nekome nanese bol. Ona može predstavljati jasnu granicu, upozorenje da određeno ponašanje ima svoju cenu i podsticaj da se greška ne ponovi. Ipak, njena vrednost zavisi od toga da li je pravedna, srazmerna i usmerena ka promeni ponašanja.

Tačer je u svojim govorima često naglašavala značaj discipline, samokontrole i jasnih pravila.

U obraćanju Savetu Konzervativne stranke 1982. godine "gvozdene lejdi" je poručila da deci i mladima treba postavljati jasne granice ponašanja koje se dosledno, čvrsto i pravedno primenjuju.

Prema njenim rečima, upravo tako mogu da nauče samokontrolu neophodnu za suočavanje sa životnim problemima.

Iako je ovu poruku izrekla govoreći o vaspitanju mladih, njena suština može se primeniti i na šire odnose među ljudima: granice gube smisao ako se stalno pomeraju, a odgovornost ako nikada ne postoje posledice.

Možda je upravo u tome suština ove pouke: odgovornost počinje onda kada prestanemo da očekujemo da nas neko drugi stalno štiti od posledica naših izbora. Nekada je najvažnija lekcija upravo ona koju bismo najradije izbegli.

(Daily Star)

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