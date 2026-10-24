"LUPA K’O MAKSIM PO DIVIZIJI" I "LAŽE KAO PAS" Kako su nastali izrazi koje svi znamo?

PRE nego što nekoga optužite "da laže kao pas" ili mu "bez dlake na jeziku" poručite da "lupa k'o Maksim po diviziji", da li se ikada zapitate odakle potiču ovi frazeologizmi?

Foto: AI generated

U srpskom jeziku ima preko 15.000 idioma, ustaljenih izraza ili frazeologizama, a za njima posežemo uglavnom kako bismo se što slikovitije izrazili, čime se postiže jači efekat u komunikaciji.

Služeći se stručnim objašnjenjima lingviste Milana Šipke iz njegove čuvene jezičke studije "Zašto se kaže?" pokušali smo da razrešimo misteriju idioma za koje nam se čini da se najčešće mogu čuti u svakodnevnom govoru.

Laže kao pas

Malo je onih koji barem jednom u životu nisu nekome u ljutnji poručili "da laže kao pas".

Prema jednoj pretpostavci, pas obično laje bezveze. Istina je da na selu pas laje i kad treba i kad ne treba. Drugim rečima, pas laje i kada kući domaćina prilaze prijatelji i kad joj se približavaju neprijatelji. Otud dolazi izraz da neko "laže kao pas", koji očigledno voli da dezinformiše svog gazdu.

Pored ovog, prihvatljivo je još jedno objašnjenje. Naime, ovaj izraz mogao je da potekne od dosetke ili igre reči u engleskom jeziku.

U njoj se kaže "Dog lies down (on ground) and person lies like a dog". Nema, dakle, nikakve veze sa glagolom "lagati", a preuzeto je kao izraz u našem jeziku sa značenjem - "pas leži koliko je dug i širok, a čovek isto tako leže".

Lupa k'o Maksim po diviziji

Kada za nekoga kažemo da "Lupa k’o Maksim po diviziji", mislimo na osobu koja priča svašta, nabraja nepovezane stvari i govori bez mnogo smisla - jednom rečju, lupa gluposti.

Iako zvuči kao da je reč o nekom čoveku po imenu Maksim, istina je sasvim drugačija. Maksim je zapravo mitraljez, nazvan po svom konstruktoru, Hajramu Stivensu Maksimu.

Ovo oružje korišćeno je i u Prvom svetskom ratu, a moglo je da ispaljuje oko 200 metaka u minuti. Kad se mitraljez jednom oglasi, njegova paljba ne prestaje lako - sledi metak za metkom, bez predaha.

Upravo se ova slika neprekidne paljbe povezuje sa značenjem izraza: neko priča bez prestanka, prosipa reči jednu za drugom, a od svega što kaže malo šta ima smisla.

Tako je "Lupa k'o Maksim po diviziji" postao šaljiv način da opišemo onoga ko govori mnogo, brzo i bez zadrške, a ne kaže gotovo ništa.

Slepi putnik

Ovim idiomom se služimo kad hoćemo da kažemo da se neko "prošvercovao" ili da ne zna kuda ide.

Objašnjenje je dvojako. Prema prvom, izraz je potekao od toga što su nekada slepe osobe prevožene besplatno.

Prema drugom objašnjenju, putnici bez karte su nakon izlaska na svetlost dana posle skrivanja po budžacima bivali zaslepljeni svetlošću...

No, lingvista Milan Šipka tvrdi da nijedno od ovih objašnjenja nije uverljivo i da se zapravo radi o jednostavnom prevodu nemačkog "Blinder Passagier". Pridev "blind" znači "slep", ali je nekada označavao i "prikriven".

Španska sela

Izrazom "Španska sela" služimo se kad želimo da kažemo da nam je nešto potpuno nerazumljivo, nepoznato ili strano. Ali zašto baš španska, a ne portugalska, nemačka ili rumunska sela?

Prema tumačenju Milana Šipke, reč je o doslovnom prevodu nemačkog izraza "Spanische Dörfer, koji ima isto značenje kao i u srpskom jeziku.

Ovaj izraz povezuje se sa Johanom Volfgangom Geteom i njegovim čuvenim romanom "Jadi mladoga Vertera". Ono što je dolazilo iz dalekog španskog jezika Nemcima je bilo strano i nerazumljivo, pa je tako nastalo poređenje koje se zadržalo do danas.

Zanimljivo je da i drugi narodi koriste slične izraze, ali ne pominju uvek iste jezike.

Španci kažu "Esto es griego para mí" - "To je grčki za mene", što je istovetno engleskom izrazu "It's Greek to me".

Postoji i španski izraz "Esto es arábigo para mí" - "To je arapski za mene".

Francuzi, s druge strane, kažu "C'est du chinois" - "To je kineski", ili "C'est de l'hébreu" - "To je jevrejski za mene".

Iako različiti narodi za ono što ne razumeju koriste različite jezike i poređenja, poruka je ista: nešto nam je toliko strano da nam zvuči kao potpuna nepoznanica.

Bez dlake na jeziku

Izraz "Bez dlake na jeziku" koristimo za osobu koja govori otvoreno, direktno i bez ustezanja, ne plašeći se da kaže ono što misli. Ali kako je nastalo ovo neobično poređenje?

Prema navodima lingviste Šipke u knjizi "Zašto se kaže?", sličan frazeologizam postoji i u nemačkom jeziku, s tom razlikom što tamo glasi "Imati dlaku na jeziku". Nemci upotrebljavaju i izraz "Imati dlaku na zubima"“.

Postoji nekoliko pretpostavki o poreklu ovog izraza.

U pojedinim našim krajevima postoji narodno verovanje da lažovima raste dlaka na jeziku. Zato su majke nekada deci govorile: "Isplazi jezik da vidim da li lažeš!" Prema ovom tumačenju, čovek koji nema dlaku na jeziku govori istinu, otvoreno i bez ustručavanja.

Nemačko tumačenje, s druge strane, povezuje izraz s pričom o čoveku koji je želeo da se predstavi kao vukodlak. Navodno je pokazivao žile, a možda i dlake na jeziku i zubima, što bi moglo da objasni zašto se u nemačkom jeziku pojavljuje oblik "imati", umesto "nemati" dlaku.

Tako je izraz "Bez dlake na jeziku" postao slikovit opis čoveka koji govori ono što misli, bez ulepšavanja, uvijanja i straha od tuđih reakcija.

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