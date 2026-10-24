DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU 25. OKTOBAR: Blizance očekuje uspeh u privatnom biznisu, Vagu finansijski problemi, Vodoliju dobici preko putovanja

SAZNAJTE šta vas nedelju, 25. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Retrogradna Venera, koja upravlja vašim partnerskim odnosima i finansijama, vraća se u vašu sedmu astrološku kuću donoseći vam povratak starog partnera ili stare nesporazume u braku ili vezi. Finansijski problemi.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim poslom, retrogradnim hodom vraća se u šestu kuću donoseći vam povratak starih poslovnih problema i zdravstvenih tegoba, koje podstiče i ulazak Meseca u vaš znak kasno uveče.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Planeta ljubavi i novca, Venera, koja upravlja vašim emotivnim životom i podsvešću, retrogradnim hodom vraća se u kuću ljubavi i kreativnosti, donoseći vam povratak bivšeg partnera. Uspeh u umetnosti ili privatnom biznisu.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Retrogradna Venera vraća se u vašu astrološku kuću privatnog života i vraća na dnevni red stare probleme sa članovima porodice. Ulazak vašeg vladaoca Meseca u kuću novca kasno uveče donosi vam finansijske dobitke.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Retrogradna Venera, koja upravlja vašim komunikacijama, vraća se u treću kuću i upozorava da povedete više računa o svojim izjavama i o tome šta potpisujete. Ulazak Meseca u kuću karijere donosi sukobe sa nadređeniam i autoritetima.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Venera koja upravlja vašim finansijama vraća se retrogradnim hodom u kuću posla donoseći vam naplatu starih dugova. Mesec kasno uveče ulazi u vašu devetu kuću upozoravajući na probleme na putovanju, ispitu, rešavanju pravnih pitanja.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Vaš vladalac, retrogradna Venera, koja upravlja i vašim finansijama, napušta kuću posla i vraća se u vaš znak donoseći vam lične i finansijske probleme, koje podstiče i ulazak Meseca u znak novca kasno uveče.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Retrogradna Venera, koja upravlja vašim partnerskim odnosima i podsvešću, naglašava vašu intuiciju, podstiče potrebu za osamljivanjem i introspekcijom i donosi interes za teme iz oblasti psihologije i duhovnosti.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Venera, koja upravlja vašim finansijama, vraća se retrogradnim hodom u kuću društvenog života i planova, donoseći povratak stare simpatije ili bivšeg partnera. Mesec u kući zdravlja upozorava na hronične tegobe.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Retrogradna Venera, koja upravlja vašom karijerom, vraća se u u kuću karijere, donoseći vam stare poslovne probleme i sukobe sa nadređenima i autoritetima. Ulazak Meseca u petu kuću donosi vam povratak stare ljubavi ili starih ideja.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Venera se retrogradnim hodom vraća u vašu devetu astrološku kuću donoseći vam dobitke preko putovanja, na polaganju ispita, rešavanja pravnih pitanja i saradnje sa strancima. Ulazak Meseca u kuću privatnog života upozorava na porodične sukobe.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Povratak retrogradne Venere u astrološku kuću novca fokusira vas na rešavanje finansijskih problema, starih dugova, računa, podele imovine, alimentacije. Ulazak Meseca u kuću komunikacija poboljšava odnos sa braćom, sestrama i rođacima.