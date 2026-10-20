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MAGIJA RUZMARINA: Zašto su naše bake ovu biljku uvek nosile sa sobom?

Ana Đokić

20. 10. 2026. u 18:00

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RUZMARIN na latinskom znači "morska rosa", a ova biljka se u astrologiji vezuje za planetu Veneru. Važi za moćnog zaštitnika koji ženama daruje posebnu snagu, zbog čega se kroz istoriju koristio za odbranu od negativne energije i donosi sreću u dom.

МАГИЈА РУЗМАРИНА: Зашто су наше баке ову биљку увек носиле са собом?

Foto: Profimedia/Manfred Ruckszio / Panthermedia

Prema narodnim verovanjima, kuću možete zaštititi od loših uticaja tako što ćete napraviti cvetni venčić u koji ćete sakriti malu vrećicu sa suvim grančicama ruzmarina. Ovakav venčić neutrališe negativnu energiju svih koji kroče u vaš dom.

Udata žena koja uz sebe, u plavoj platnenoj kesici, nosi ruzmarin pomešan sa korenom angelike, prema predanju biće dominantna u braku, dok će u kući vladati mir i harmonija.

Za ljubav, snove i tradiciju

Stavite vrećicu sa ruzmarinom ispod jastuka i prema verovanju, sanjaćete svoju srodnu dušu.

Držite mirisne vrećice sa ruzmarinom u ormaru sa donjim vešom, da biste pojačali strasti u braku ili vezi.

Uzmite tri grančice ruzmarina, vežite ih crvenim koncem i stavite ispod ulaznog otirača, da biste privukli novu ljubav.

Zdravlje i čišćenje doma od negativnosti

Osim u simbolici i narodnoj medicini, ruzmarin se koristi i za energetsko čišćenje prostora. Smatra se da za bolje zdravlje ukućana važi da treba staviti grančice ispod prekrivača i kauča.

Ako želite da očistite dom od bilo kakve negativnosti, dovoljno je da po jedan prstohvat praha od sušenog ruzmarina stavite u svaki ugao kuće.

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