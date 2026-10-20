MAGIJA RUZMARINA: Zašto su naše bake ovu biljku uvek nosile sa sobom?
RUZMARIN na latinskom znači "morska rosa", a ova biljka se u astrologiji vezuje za planetu Veneru. Važi za moćnog zaštitnika koji ženama daruje posebnu snagu, zbog čega se kroz istoriju koristio za odbranu od negativne energije i donosi sreću u dom.
Prema narodnim verovanjima, kuću možete zaštititi od loših uticaja tako što ćete napraviti cvetni venčić u koji ćete sakriti malu vrećicu sa suvim grančicama ruzmarina. Ovakav venčić neutrališe negativnu energiju svih koji kroče u vaš dom.
Udata žena koja uz sebe, u plavoj platnenoj kesici, nosi ruzmarin pomešan sa korenom angelike, prema predanju biće dominantna u braku, dok će u kući vladati mir i harmonija.
Za ljubav, snove i tradiciju
Stavite vrećicu sa ruzmarinom ispod jastuka i prema verovanju, sanjaćete svoju srodnu dušu.
Držite mirisne vrećice sa ruzmarinom u ormaru sa donjim vešom, da biste pojačali strasti u braku ili vezi.
Uzmite tri grančice ruzmarina, vežite ih crvenim koncem i stavite ispod ulaznog otirača, da biste privukli novu ljubav.
Zdravlje i čišćenje doma od negativnosti
Osim u simbolici i narodnoj medicini, ruzmarin se koristi i za energetsko čišćenje prostora. Smatra se da za bolje zdravlje ukućana važi da treba staviti grančice ispod prekrivača i kauča.
Ako želite da očistite dom od bilo kakve negativnosti, dovoljno je da po jedan prstohvat praha od sušenog ruzmarina stavite u svaki ugao kuće.
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