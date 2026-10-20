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STIŽE OLAKŠANJE ZA DVA HOROSKOPSKA ZNAKA: Novac, dugovi i novi stan više neće biti problem

В. Н.

20. 10. 2026. u 16:16

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DRUGA polovina oktobra donosi povoljne okolnosti za dva horoskopska znaka.

СТИЖЕ ОЛАКШАЊЕ ЗА ДВА ХОРОСКОПСКА ЗНАКА: Новац, дугови и нови стан више неће бити проблем

Foto: Deposit/ sarayut

Dok jedan očekuje pomak u vezi sa stanovanjem i imovinom, drugi bi mogao da pronađe izlaz iz finansijskih problema koji mu već duže vreme stvaraju pritisak.

Vaga

Vage bi do kraja oktobra mogle da naprave važan korak ka rešavanju stambenog ili imovinskog pitanja koje ih dugo opterećuje. Selidba, kupovina nekretnine ili porodični dogovor koji se dugo odlaže mogli bi konačno da dobiju povoljniji pravac.

Razgovor sa važnom osobom ili odgovor koji dugo čekaju mogao bi da im pomogne da jasnije sagledaju svoje mogućnosti i naprave plan za budućnost.

Vage bi trebalo da razmotre nove prilike, ali i da ne zanemaruju sopstvene potrebe zarad očuvanja mira sa drugima. Pravi dogovor mogao bi da im donese više sigurnosti i olakša planiranje narednih meseci.

Vodolija

Vodolijama do kraja oktobra mogu stići ohrabrujuće vesti na finansijskom planu. Nagomilani računi, dugovi i svakodnevni troškovi u prethodnom periodu stvarali su im veliki pritisak, ali sada bi se mogla pojaviti prilika da lakše organizuju finansije.

Nova ponuda, dogovor ili promena okolnosti pomaže im da pronađu izlaz iz situacije koja im je oduzimala mir. Iako se svi problemi možda neće rešiti odjednom, i manji pomak mogao bi da im vrati osećaj kontrole i optimizam.

Za Vodolije je važno da pažljivo procene mogućnosti koje im se ukažu i da donose promišljene odluke.

(Alo)

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