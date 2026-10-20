Panorama

DRAMATIČAN SUSRET NA RUSKOM ARKTIKU: Nezvani gosti došli u posetu (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 10. 2026. u 20:33

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ŽENKA belog medveda sa mladuncem posetila polarnu stanicu.

ДРАМАТИЧАН СУСРЕТ НА РУСКОМ АРКТИКУ: Незвани гости дошли у посету (ВИДЕО)

Foto: "Rosatom"

Kako je to izgledalo pogledajte u videu.

sputnikportal.rs

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