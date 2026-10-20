DRAMATIČAN SUSRET NA RUSKOM ARKTIKU: Nezvani gosti došli u posetu (VIDEO)

KAKO se bližimo decembru, na nebu se slažu kockice koje mnogima donose prekopotrebno olakšanje. Možda vam je prethodni period delovao kao neprekidno prespajanje i borba, ali numerološki gledano, cela ova godina nosi energiju Univerzalne godine broj 1. To u praksi znači samo jedno - vreme je da sebe stavite na prvo mesto, zavolite svaki svoj korak i bez ikakvog izvinjavanja krenete napred.